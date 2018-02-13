  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

بنابر اعلام محیط زیست استان خوزستان؛

غلظت گرد و غبار اهواز به ۶۰ برابر حد مجاز رسید

غلظت گرد و غبار اهواز به ۶۰ برابر حد مجاز رسید

اهواز - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان اعلام کرد: غلظت گرد و غبار موجود در هوای اهواز تا ساعت ۱۴ امروز به ۶۰ برابر حد مجاز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت غبار موجود در هوای اهواز تا ساعت ۱۴ صبح امروز به ۹ هزار میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، بیش از ۶۰ برابر حد مجاز است.

میزان عادی و استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبار) استفاده کنند.

امروز مدارس اغلب شهرهای استان خوزستان تعطیل اعلام شده است و ادارات در شهرهای استان تا ساعت ۱۲ فعال بودند.

کد مطلب 4226960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباسی US ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به منظور حل مشکل ریزگردها بایستی به سامانه های بارن زا بخصوص سودانی توجه کنیم. این سامانه از جنوب و جنوب غرب خوزستان وارد کشور می شود. درگذشته اراضی وسیع اهواز و ماهشهر مملو از آب بوده و باعث تقویت سامانه می شد و بارندگی شدید ایجاد می شد ولی اکنون این اراضی خشک و بر عکس با تولید ریزگرد موجب نابودی سامانه می شود.
    • نفس زکیه US ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مشکل آب ایران با تبدیل کویر به دریاچه حل میشود خاک های برداشته شده را می توان به دریای عمان منتقل کرد و به خاک کشور افزود و پروتکلهای بین ایران و افغانستان و عراق و پاکستا ن را تقویت کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها