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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

ساخت نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در قزوین آغاز می شود

ساخت نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در قزوین آغاز می شود

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی کمیته امداد امام خمینی قزوین در روستای قشلاق آبیک با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار اسفندماه امسال آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی نحوه اجرای ۱۰۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی روز سه شنبه با حضورمعاون اقتصادی استانداری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، مسئول ستاد سرمایه گذاری استان و مسئولان کمیته امداد در استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: خوشبختانه در حوزه انرژی های تجدید پذیر از ظرفیت خوبی در استان برخورداریم که با به فعل درآوردن آن می توانیم به اشتغال و تولید استان کمک کنیم.

وی افزود: کمیته امداد یکی از نهادهای حمایتی است که در راستای توانمند سازی مددجویان خود در اجرای طرح های نیروگاهی پیشگام است و در این عرصه با جدیت عمل می کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی توسط کمیته امداد در بخش خانگی مورد توجه قرار گرفته و امروز برای تسریع در احداث یک نیروگاه ۷ مگاواتی تصمیم لازم اتخاذ می شود.

وی بیان کرد: استعلام صدور مجوز نیروگاه ۷ مگاواتی در کمترین زمان صادر شده و شرکت توزیع نیروی برق و محیط زیست و کمیته امداد همکاری بسیار خوبی در اجرای طرح داشته است و امیدواریم این طرح در کمتر از یک سال به بهره برداری برسد.

حبیبی یادآورشد: نیروگاه خورشیدی سازگار با محیط زیست است و تلاش می کنیم این طرح ها با وسعت بیشتری در استان قزوین اجرایی شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: برای اجرای نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در روستای قشلاق شهرستان آبیک بالغ بر ۳۶ ملیارد تومان اعتبار هزینه می شود و با تکمیل آن برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 4226967

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