پلدختر در گردوغبار فرورفت/ ریزگردها نفس مردم را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید همراه با گردوخاک از صبح امروز سه‌شنبه در پلدختر آغاز و همچنان ادامه دارد.

این وضع حجم ریز گردها را به حدی رسانده که دید افقی به‌شدت در این شهر کاهش‌یافته و تنفس در هوای شهر به‌آسانی صورت نمی‌گیرد و مردم قادر به بیرون رفتن از منزل نیستند.

شدت طوفان تردد را در شهر پلدختر مختل کرده و موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای در انجام کارهای روزمره مردم شده است.

باد شدید همراه با گردوخاک علاوه بر بروز مشکلات موجب به خطر افتادن سلامت کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و عروقی و تنفسی شده است.

تراکم ریز گردها در پلدختر امروز به اوج خود رسیده و تأثیرات منفی در زندگی عادی شهروندان ایجاد و آن را مختل کرده است.

رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز میزان ریز گردها و گردوغبار در این شهرستان به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز رسید.

امیررضا محمدی نژاد افزود: حد طبیعی میزان گردوغبار در حالت عادی ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است که در پلدختر هزار و ۵۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.