به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد دهقانی، پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شاخه دانشگاه قم و کتابخانه سپید این دانشگاه، اظهار داشت: مجموعه کشور با پیشرفت‌هایی در بعد از پیروزی انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر همراه است و وضعیت علمی کشور شاهد یک انقلابی نسبت به سایر کشورهای دنیا بوده است.

وی با بیان پیشرفت‌های کشور در زمینه علمی، گفت: این افزایش بیش از ۸۰ برابری در تولیدات علمی نتیجه تلاش جامعه علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.

رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری با اشاره به اینکه برای حفظ و ارتقای جایگاه علمی کشور ابزارهایی نیاز است، عنوان کرد: در راستای تهیه زیرساخت و تجهیزات، دسترسی به مقالات علمی، پایان نامه‌ها، کتب و کلیه مواردی که برای امر پژوهش نیاز است تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دوران اطلاع‌رسانی است و باید در این دوران بتوان هرچه بیشتر از پایگاه داده‌ها استفاده کنیم، افزود: ابزار و نیروی انسانی ابزار دیگری است که خوشبختانه جامعه ما جوان است و بسیاری پیشرفت‌ها حاصل تلاش همین جوانان است.

دهقانی، برنامه‌ریزی را ابزار مهم دیگر دانست و ابراز کرد: باید دانشگاه به سیاست کلان کشور نگاه داشته باشد و افق آینده را ببیند و در اهداف بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی و استراتژیک پیش بروند.

وی گفت: امکان استفاده پژوهشگران دانشگاه‌ها از تمامی مدارک و منابع علمی که بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مدرک به صورت تمام متن به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی و مجلات مختلف است در محدوده سنی فراهم شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، با بیان اینکه پایگاه داده، ویژگی‌های یک پایگاه به روز را دارد، مطرح کرد: تسهیل در جستجو و دسترسی به منابع مورد نظر از مهمترین خدماتی است که ارائه می‌شود.

وی توضیح داد: ایجاد مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شاخه دانشگاهی با این نیت است که بتوانیم یک شبکه علمی را در کشور ایجاد کنیم و اکنون بیست و چهارمین شاخه در دانشگاه قم راه‌اندازی می‌شود.

دهقانی تصریح کرد: در تلاش هستیم که شاخه‌ها اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند و دسترسی و رؤیت کردن کل منابع موجود برای کل شاخه‌ها امکان‌پذیر شود.

وی دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی را یکی از معضلات دانست و گفت: در تلاش هستیم با هزینه زیادی که این امر دارد اما آن را رفع نماییم.