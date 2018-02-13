سید ستار صید اسکی باز المپیکی کشورمان پس از پایان رقابتهای اسپرینت و کسب رتبه ۷۷ در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: من سه دوره در مسابقات المپیک زمستانی شرکت کردم که در دو دوره قبلی فقط اجازه شرکت در یک مسابقه را داشتم ولی خوشبختانه در المپیک کره جنوبی ۲۰۱۸ توانستم برای اولین بار امتیاز حضور در مسابقات ۳۰ کیلومتر اسکی بیاتلون، ۱۵ کیلومتر پاتیناژ، ۱۴۰۰ متر سرعتی و ۵۰ کیلومتر را بدست آورم که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور وتمریناتم می توانستم در ۲ مسابقه سرعت و ۱۵ کیلومتر شرکت کنم.

وی افزود: خوشبختانه امروز برای اولین تجربه من در اسپرینت رقابت خوبی بود و به نظرم حضور قابل قبولی داشتم. امیدوار هستم ورزشکارانی که بعد از من در این مسابقات شرکت می کنند امتیاز بهتری را کسب کنند. امسال من برای اولین بار در این مسابقه شرکت کردم و باعث افتخار من است در کنار قهرمان های صاحب نام اروپا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران شرکت می کنم.

صید ادامه داد: امسال خوشبختانه از نظر تجهیزات غنی بودیم و از لوازم روز دنیا استفاده کردیم. امیدوارم هستم برای المپیک بعدی نفرات ما هم تمرینات به روز داشته باشند و در اردو های تدارکاتی شرکت کنند تا بتوانند نتیجه خوبی بگیرند. این رشته خیلی تخصصی است و جا دارد از مربی با تجربه اسکی استقامت حسین ساوه شمشکی که یکی از بهترین های این ماده از مسابقات بود تشکر کنم. افتخاری رئیس فدراسیون هم از نزدیک کار ما را دنبال کرد که از وی نیز تشکر می کنم. امیدوارم هستم این تلاش ما برای کسب سهمیه و بعد از آن جنگیدن برای کسب رکوردی قابل قبول راهی برای آیندگان باشد تا علاوه بر حفظ امتیاز، رتبه خوبی را درمسابقات المپیک بعدی کسب کنند.

المپین سه دوره المپیک زمستانی تاکید کرد: اگر قرار باشد در المپیک بعدی جزو نفرات برتر باشیم باید از همین امسال کار را شروع کنیم، بی وقفه تمرین کنیم و در اردوهای تدارکاتی شرکت کنیم تا جزء بهترین ها باشیم.