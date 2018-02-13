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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

بانوی پرچمدار ایران در گفتگو با مهر:

پرچمداری المپیک تجربه بی‌نظیری بود/ با برترین‌های جهان رقابت کردم

پرچمداری المپیک تجربه بی‌نظیری بود/ با برترین‌های جهان رقابت کردم

سمانه بیرامی باهر گفت: رقیبان خیلی قدرتمندی در المپیک زمستانی داشتم و با برترین های جهان مسابقه می دادم. امیدوارم در مسابقه بعدی نتیجه بگیرم.

سمانه بیرامی باهر بانوی پرچمدار ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجربه پرچمداری در این رویداد گفت: حضور در المپیک زمستانی بهترین تجربه زندگی ام بود و لحظه بر دست گرفتن پرچم ایران و پرچمداری کاروان المپیکی کشورم واقعا بی نظیر بود. من به نمایندگی از تمام مردم ایران و ورزشکاران کشورم پرچمدار بودم. اشک شوق من از خوشحالی وصف ناشدنی ام بود و در آن لحظه به تمام سختی هایی که در مسیر ورزشی ام در این چند سال کشیدم فکر کردم.

وی در خصوص رقابتهای امروز بخش اسپرینت عنوان کرد: امروز رقیبان خیلی قدرتمندی داشتم و با برترین های جهان مسابقه می دادم. آنها ۱۲ ماه از سال در برف تمرین می کنند و ما شاید به زور سه ماه از سال را نیز برف داشته باشیم. تمام تلاشم را کردم و امیدوارم بتوانم در رقابت بعدی هم نماینده خوبی برای کشورم باشم.

کد مطلب 4226995

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