سمانه بیرامی باهر بانوی پرچمدار ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجربه پرچمداری در این رویداد گفت: حضور در المپیک زمستانی بهترین تجربه زندگی ام بود و لحظه بر دست گرفتن پرچم ایران و پرچمداری کاروان المپیکی کشورم واقعا بی نظیر بود. من به نمایندگی از تمام مردم ایران و ورزشکاران کشورم پرچمدار بودم. اشک شوق من از خوشحالی وصف ناشدنی ام بود و در آن لحظه به تمام سختی هایی که در مسیر ورزشی ام در این چند سال کشیدم فکر کردم.

وی در خصوص رقابتهای امروز بخش اسپرینت عنوان کرد: امروز رقیبان خیلی قدرتمندی داشتم و با برترین های جهان مسابقه می دادم. آنها ۱۲ ماه از سال در برف تمرین می کنند و ما شاید به زور سه ماه از سال را نیز برف داشته باشیم. تمام تلاشم را کردم و امیدوارم بتوانم در رقابت بعدی هم نماینده خوبی برای کشورم باشم.