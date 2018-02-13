امکانات امداد و نجات در دشتی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه دشتی از نظر وسعت دومین شهرستان استان است می‌طلبد از نظر تجهیزات و امکانات امداد و نجات توجه جدی به آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در روند اجرای احداث پایگاه امداد و نجات در شهرستان دشتی تسریع شود، افزود: در جهت کاهش تلفات روند اجرای پایگاه امداد و نجات روستای حسین زائری تسریع شود.

نادری تصریح کرد: دهستان طسوج نیز یکی از قطب‌های کشاورزی شهرستان بشمار می‌ورد و تردد کامیون در آن مسیر زیاد است و از طرفی نیز یکی از محورهای صعب العبور شهرستان است که احداث پایگاه امداد و نجات یکی از ضروریات در آن محور است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در سال آینده تلاش داریم اعتبارات لازم برای احداث این پایگاه تامین کنیم.

نادری از تلاش‌های مجموعه جمعیت هلال احمر تقدیر کرد و بر ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات امداد و نجات در این شهرستان تاکید کرد.