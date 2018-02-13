به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی از تلاش مخفیانه کشورهای مشترکالمنافع برای تعیین جانشین «الیزابت دوم» ملکه انگلستان خبر دادند تا پس از فوت وی ریاست آنها را بر عهده بگیرد.
این مسئله با توجه به اینکه ریاست کشورهای مشترکالمنافع به صورت موروثی از ملکه به شاهزاده ولز (بزرگترین فرزند ملکه) نمیرسد؛ حائز اهمیت است.
گفتنی است کشورهای مشترکالمنافع گروهی را با هدف بررسی راههای اداره این مجموعه تعیین کردهاند. قرار است اعضای این گروه بعداً دیداری در لندن داشته باشند.
با این حال، انتظار میرود این گروه درباره اینکه چه کسی بعد از فوت الیزابت دوم ریاست کشورهای مشترکالمنافع را بر عهده بگیرد نیز رایزنی خواهند کرد.
ظاهرا قرار است این گروه گزارش نهایی خود را در نشست سران کشورهای مشترکالمنافع که ماه آوریل در لندن برگزار میشود، ارائه دهد. ضمناً انتظار میرود این آخرین باری باشد که ملکه در چنین نشستی شرکت میکند.
حتی گفته میشود که ممکن است موضوع جانشینی الیزابت دوم در حاشیه این نشست به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
این درحالی است که ملکه انگلستان در ماه میلادی آوریل، ۹۲ ساله خواهد شد.
گفتنی است کشورهای مشترکالمنافع مجموعهای از ۵۳ کشور مستقل است که همه آنها جز موزامبیک و کامرون قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بودهاند.
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