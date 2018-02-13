ملکه انگلیس در آستانه ورود به سن ۹۲ سالگی است و ظاهراً کشورهای مشترک المنافع که تعداد آنها به ۵۳ عدد می‎رسد در خفا به دنبال کسی هستند که بعد از فوت وی، ریاست آنها را به عهده بگیرد.