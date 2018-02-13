به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز شهادت حاج «عماد فائز مغنیه» فرمانده شاخص حزب‌الله لبنان، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء در «روضة الشهیدین» واقع در ضاحیه جنوبی بیروت حضور یافت و به مقام شامخ شهدای مقاومت ادای احترام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» ضمن قرائت فاتحه، به ارواح پاک شهدای حزب‌الله که در جهاد با دشمنان صهیونیستی و تکفیری جان خود را فدا کرده‌اند، به‌ویژه شهید «راغب حرب»، شهید «سیدعباس موسوی» و شهید «عماد مغنیه» درود فرستاد.

وی با تأکید بر ایستادگی نُجَباء در کنار حزب‌الله لبنان، اظهار داشت: ما در هر نقطه از محور مقاومت مقابل اسرائیل صف‌آرایی می‌کنیم و تا زمان رفع تهدیدات، نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی کامل قدس شریف، از پا ننشسته و دوشادوش ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در تمام معرکه‌ها با متجاوزان نبرد می‌کنیم.

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء همچنین ضربه متقابل ارتش سوریه به متجاوزان اسرائیلی را که به سرنگونی جنگنده اف۱۶ نیروی هوایی ارتش صهیونیستی انجامید، اقدامی شجاعانه خواند و گفت: ارتش سوریه توان و اقتدار خود را به دشمن غاصب ثابت کرد.

الکعبی افزود: همانگونه که آمریکا پس از شکست‌های پیاپی داعش در خاک عراق مجبور شد برای حمایت از این گروه تروریستی به‌صورت مستقیم رزمندگان حشد شعبی را هدف قرار دهد، حملات خصمانه رژیم اسرائیل به مواضع ارتش سوریه و نیروهای مقاومت نیز نشان داد که تل‌آویو حامی اصلی تروریست‌های مسلح در خاک سوریه می‌باشد و برای جلوگیری از هزیمت روزافزون جنگجویان نیابتی خود وارد عمل شده است.

گفتنی است پیش از این برخی رسانه‌های معاند مدعی شده بودند که دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء در جریان حمله جنگنده‌های متجاوز اسرائیلی به حومه دمشق در ابتدای هفته جاری، هدف قرار گرفته است.