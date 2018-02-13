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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

مدیر جهاد کشاورزی میامی:

۶۵۰۰ هکتار از راضی میامی به کشت جو اختصاص دارد

۶۵۰۰ هکتار از راضی میامی به کشت جو اختصاص دارد

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه به دنبال افزایش عملکرد در واحد سطح هستیم، گفت: شش هزار و ۵۰۰ هکتار از راضی شهرستان به کشت جو اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر محمدی هر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه شش هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی میامی  به کشت جو اختصاص دارد، ابراز داشت: سطح زیر کشت جو آبی در این شهرستان دو هزار و ۲۵۰ هکتار است.

وی بابیان اینکه استفاده از ارقام مناسب باهدف افزایش بهره وری تولید با نیاز آبی کمتر در دستور کار قرار دارد، افزود: ریحان، گوهران و یوسف از مهم‌ترین ارقام گندم آبی کشت‌شده در میامی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه میزان سطح زیر کشت جو دیم در این شهرستان چهار هزار و ۲۵۰ هکتار را شامل می‌شود، ابراز داشت: آبیدر، بهمن مهم‌ترین ارقام جو دیم به‌کاربرده شده از سوی کشاورزان برای کشت است.

محمدی بابیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح یکی از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: باهدف صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری تولید، آبیاری بارانی در سطح ۲۱۲ هکتار و آبیاری با سیستم تیپ نیز در سطح ۱۵۰ هکتار انجام‌شده است.

کد مطلب 4227005

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