سیاست جدید آمریکا؛ بهانه تراشی برای تمدید اشغال عراق

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- یسرا بخاخ: جنگ آزادی عراق و عملیات آزادی عراق نام هایی است که برای توصیف هجوم نظامی آمریکا به خاک عراق در روزهای پایانی مارس سال ۲۰۰۳ بکار گرفته شد.

این حمله که با همکاری نظامی بریتانیا، استرالیا و کشورهای همپیمان با آمریکا صورت گرفته بود به اشغال خاک عراق و سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق این کشور منجر شد. مداخله نظامی برای آزادی یکی از متناقض ترین سیاست های آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود، مداخله ای که برای مردم عراق نه آزادی به ارمغان آورد و نه آرامش، تنها یک ماه مانده به ۱۵ سالگی یورش نظامی آمریکا به خاک عراق، این کشور هنوز با نا امنی، بی ثباتی، تروریسم، جنگ و آوارگی دست و پنجه نرم می کند.

ارمغان آمریکا برای عراق و جنگ این کشور بیشترین تلفات انسانی را در تاریخ عراق و تاریخ ارتش آمریکا در چند دهه گذاشته داشته است و رسما با پایین آوردن پرچم آمریکا در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۱ در بغداد به پایان رسیده است.

نظامیان آمریکایی قرار بود بر اساس موعد مقرر در سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک کنند، بعد از ۹ سال اشغال خاک عراق سرانجام نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کردند و بنا بود تنها ۱۵۷ نظامی آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی تحت نظارت سفارت آمریکا در عراق باقی بمانند، خروج نظامیان آمریکایی از عراق بعد از امضای توافقی که میان بغداد و واشنگتن ایجاد شده بود، صورت گرفت.

ایالات متحده روز خروج نیروهای نظامی خود از خاک عراق را روزی تاریخی برای واشنگتن و بغداد دانسته و اعلام کرده بود که آمریکا مأموریت خود را در عراق به پایان رسانده و کشوری دموکراتیک و با ثبات را ترک کرده است! در واقع همانگونه که آمریکایی ها با ادعای واهی و در واقع برای دستیابی به نفت به عراق یورش برده بودند، با ادعای بی اساس مبنی بر موفقیت در اجرای نسخه دموکراسی مورد نظر خود پایان این جنگ را اعلام کرده بودند. واشنگتن در حالی مدعی شده بود که مأموریت خود را با موفقیت در عراق به پایان رسانده است که وضعیت امنیتی عراق بی ثبات، خشونت در این کشور رو به رشد و وضعیت اقتصادی این کشور فاجعه بار بود. آنچه واشنگتن پیروزی خود در عراق می نامد در واقع آغاز فاجعه ای دیگر برای میلیون ها عراقی را رقم زد.

تروریسم؛ ارمغان آمریکا برای عراق

آمریکایی ها در حالی پایان مأموریت خود را در عراق اعلام کردند که با منحل کردن ارتش این کشور فضا را برای رشد خشونت و تولد گونه ای جدید از تروریسم تحت عنوان داعش، فراهم کرده بودند. گرچه بعد از شکل گیری بحران سوریه، داعش موجودیت خود از خاک این کشور آغاز کرد اما ریشه این گروهک تروریستی در دوران اشغال عراق به وسیله آمریکا شکل گرفته بود. در پی یورش داعش به خاک عراق و اشغال شهرهای مهمی مانند موصل، روند بازگشت آمریکایی ها به خاک عراق آغاز شد، نظامیان آمریکایی هیچگاه خاک عراق را ترک نکرده بودند بلکه پایگاه های فعالی را برای خود در این کشور ایجاد کرده بودند تا در صورت نیاز بار دیگر به عراق بازگردند.

مقامات آمریکایی به صورت تدریجی و از نیمه سال ۲۰۱۴ ارسال نیروهای نظامی خود به خاک عراق را از سرگرفته بودند. این روند تا پایان سال ۲۰۱۶ ادامه داشته است و این عملیات را تلاشی برای مبارزه با تروریسم و ارائه کمک های مستشاری به نیروهای عراقی در عملیات های خود علیه داعش توصیف کرده بودند. گرچه مبارزه عراق با داعش و شکست این گروهک تروریستی موفقیتی است که اعتبار آن تنها به نیروهای ارتش و نیروهای حشد الشعبی باز می گردد اما آمریکایی ها که در قالب ائتلاف ضد داعش به همکاری با ارتش عراق در زمینه مقابله با داعش پرداخته بودند، خود را پیروز در برابر تروریسم می دانند.

حالا و بعد از پایان مرحله وجود نظامی داعش در خاک عراق به همت نیروهای مسلح و حشد الشعبی عراقی، دولت حیدر العبادی نخست وزیر این کشور اعلام کرد باید نظامیان آمریکایی خاک عراق را ترک کنند و روند خروج این نیروها هم آغاز شده است.

اما اقدامات برخی جریان های سیاسی که از اهداف و رویکردهای واشنگتن در عراق حمایت می کنند در این میان نگرانی هایی را نسبت به شکل گیری روند جدیدی از اشغال خاک عراق به وسیله آمریکا ایجاد کرده است. پیشتر روزنامه الاخبار گزارش داده بود که «اتحاد قوای عراقی» (اتحاد القوی العراقیة) تصمیم دارد طی درخواستی رسمی از آمریکایی ها بخواهد مسئولیت تأمین امنیت انتخابات در استان های سنی نشین عراق را برعهده بگیرند و به جای نیروهای حشد الشعبی نیروهای مبارزه با تروریسم در این استان ها مستقر شوند. در همین راستا حشد الشعبی با انتقاد از این درخواست ها تأکید کرده که مطرح کردن چنین درخواست هایی می تواند به قانونی کردن اشغال خاک عراق به وسیله آمریکایی ها منجر شود.

بهانه تراشی واشنگتن برای باقی ماندن در عراق

«هیثم الجبوری» نماینده پارلمان عراق اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که بیش از ۳۵ تا ۴۰ هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند. وی در پاسخ به مجری برنامه «المناوره» که این افراد مستشارهای نظامی هستند گفت با دلیل و به صورت قاطع می توانم بگویم که بیش از ۳۵ تا ۴۰ هزار سرباز آمریکایی در استان های صلاح الدین، الانبار، کرکوک و نینوا حضور دارند.

«حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز تأکید کرده اشغالگران آمریکایی به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی دائمی در عراق هستند.این مقام عراقی اعلام کرد: آمریکایی ها امروز به دنبال آغاز مرحله جدیدی در روند اشغالگری خود در عراق هستند و پایگاه های «عین الاسد»، «الکیاره» «بلد» و «التاجی» را در عراق ایجاد کرده اند. آمریکا همچنین قصد دارد پایگاهی جدید در گذرگاه الولید در مرزهای مشترک سوریه و عراق ایجاد کند. هدف آمریکا از این اقدام ایجاد موازنه قدرت با ایران و روسیه است.

اما هیثم الجبوری تأکید می کند که بعد از پافشاری دولت عراق بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور طی جدول زمانی مشخص، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعلام اینکه واشنگتن در نشست بازسازی عراق کمک های مالی به عراق ارائه نخواهد داد بنا داشته تا به بغداد پیامی بدهد که بغداد نمی تواند از خطوط قرمزی که آمریکا در خصوص نیروهای آمریکایی ترسیم کرده عبور کند. این در حالی است که رکس تیرلسون وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از نشست کمک به عراق در کویت مشارکت کرده است اما دولت آمریکا صراحتا اعلام کرده برای بازسازی عراق بودجه ای اختصاص نخواهد داد.

به این ترتیب به نظر می رسد بعد از پیروزی عراق بر پدیده داعش، واشنگتن بهانه ها و راهکارهای جدیدی پیدا خواهد کرد تا از آن به عنوان اهرم فشاری بر عراق استفاده کرده و روند خروج نظامی آمریکا از عراق را متوقف کرده تا از ایجاد عراقی مستقل و آزاد جلوگیری کند.