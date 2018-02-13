تعیین دستمزد عادلانه با در نظر گرفتن سه جانبه گرایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی سه جانبه با بیان اینکه ما نیاز داریم در بسیازی از مسائل در گفتگوهای اجتماعی نظراتمان به یکدیگر نزدیک شود گفت: منظور مواضع مشترک نیست بلکه منافع مشترک است یعنی نقطه ای که همه از آن نفع ببرند.

وی با اشاره بر لزوم گفت و گوهای اجتماعی بر ضرورت نهاد سازی برای این گفت وگوها تاکید کرد و افزود: باید در دل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد. در ایران سنت دیرین قانون کار و تشکل های کارگری وجود دارد اما هنوز نهاد سازی مناسب برای گفت و گوی اجتماعی شکل نگرفته است و در این زمینه باید تالارهای گفت و گو درست کنیم و در کنار اتحادیه ها و تشکل ها جایگاهی برای گفت و گو و تبادل نظر ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجی‌ها از محیط کار، ورودی به بازار کار داشته باشیم تصریح کرد: اتحادیه ها، صنوف و تشکل ها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه یکی از این نهادها شورایعالی کار است که این شورا باید موثرتر عمل کند افزود: شورایعالی اشتغال و شورایعالی حفاظت فنی نیز از شوراهای عالی داری ظرفیت نهاد سازی برای گفت و گوی اجتماعی هستند ضمن اینکه هیات امنای تامین اجتماعی نیز در این زمینه دارای ظرفیت است.

ربیعی یاداور شد: امیدوارم در سال ۹۷ در خصوص گفت و گوی اجتماعی، آنچنان نهاد سازی کنیم که دستخوش تغییر نشود و من این کار را وظیفه اخلاقی خود می دانم؛ امیدوارم گفت وگوهای اجتماعی ذیل این چهار نهادی که گفتم به عنوان یادگاری از ما باقی بماند.

پیشنهادات ۱۰ گانه وزیر کار برای نهادینه شدن گفتگوهای اجتماعی

وی با بیان اینکه برای رئوس موضوعات گفت و گو های اجتماعی سه جانبه پیشنهاداتی ۱۰ گانه دارم گفت: مورد اول اینکه شکستن منابع تامین اجتماعی به نفع ما نیست. من وقتی از تامین اجتماعی صحبت می کنم از آن به عنوان نظامی که از فقر جلوگیری می کند یاد می کنم و امیدوارم تامین اجتماعی مقاومت اجتماعی را بالا ببرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد نظام تامین اجتماعی باید ریسک زندگی مردم را کم کند و در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار متناسب نیست باید کارکردش مناسب باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دستور دادند سیاست های تامین اجتماعی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد گفت: با این وجود تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند پیشنهادات خود را به مجمع ارسال کنند.

ربیعی روابط کار را به عنوان دومین راس از رئوس موضوعات گفت و گوهای اجتماعی بر شمرد و تاکید کرد: اختلافات بین کارگر و کارفرما باید در چارچوب روابط کار حل شود و همچنین نظام روابط کار باید پویاتر باشد.

ربیعی گسترش تشکل ها را به عنوان سومین موضوع مطرح کرد و افزود: تشکل ها برای چانه زنی هستند نه محلی برای منازعه؛ در این زمینه ما باید در کیفی کردن آنها بکوشیم و تشکل های کارگری و کارفرمایی باید حمایت و نهاد سازی شوند.

وزیر کار در بخش دیگری از اظهاراتش به حداقل دستمزد نیروی کار اشاره کرد و افزود: مزد عادلانه از دیگر پیشنهادات من برای گفت و گوی اجتماعی است. ما هر سال بدون هیچ گونه ذهنیت و پیش داوری دیدگاه ها را بررسی می کنیم و سعی می کنیم به یک نقطه نظر مشترک برسیم.

وی ادامه داد: به نظرم در خصوص دستمزد ظرفیت های قانونی را باید بیشتر ببینیم و خود این موضوع می‌تواند محور گفت و گوی اجتماعی باشد.

ربیعی به لزوم گفت و گوی اجتماعی پیرامون کاهش حوادث ناشی از کار به عنوان پنجمین پیشنهاد نام برد و گفت: برای کاهش حوادث ناشی از کار باید گفت و گو و همکاری کنیم تا هم قوانین و مقررات را در این زمینه اصلاح کنیم و هم محیط کار را از عوامل خطر پاکسازی کنیم.

وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی گفت سه برنامه مهم فقر زدایی ، ایجاد اشتغال و تعادل در صندوق ها را از مهم ترین اقدامات وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برشمرد و مهارت آموزی را به عنوان ششمین پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت: این امر مستلزم در خواست کارفرمایی و پذیرش جامعه کارگری است.

وی با بیان اینکه با افزایش بهره وری و مهارت ، قیمت تمام شده کاهش می یابد و زمینه ایجاد و غنی سازی مشاغل نیز افزایش پیدا می کند تصریح کرد: ایجاد امنیت سرمایه و شغل به عنوان هفتمین پیشنهاد من برای گفت و گوی اجتماعی سه جانبه است چرا که مطالعات نشان می دهد زمانی که افراد به شغل دست پیدا می کنند نکته ای که بیش از شغل برای آنان اهمیت ایدا می کند امنیت شغلی و امنیت از آینده است.

ربیعی سیاست‌های توسعه اشتغال و بازار کار را به عنوان هشتمین پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت: حرکت از رکود به رونق نهمین پیشنهاد ماست و تثبیت شغل را نیز به عنوان دهمین پیشنهاد مطرح می کنیم.