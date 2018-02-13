منابع مالی دولت محدود است/ اعتبارات پروژه ها اصولی تقسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز با اشاره به اینکه توطئه‌های آمریکا در نابودی نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز شکست‌خورده است، اظهار کرد: آمریکا تا به حال به این فکر نکرده که چرا می‌خواهد در ایران ساکن شود در حالی که آمریکایی‌ها تا قیام قیامت نمی‌توانند در قلب ایرانی‌ها جای برای خود باز کند و حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان‌گر بیزاری از اجنبی‌ها بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حاوی پیام‌های متعددی بود یکی از اینکه ملت ایران اجازه نمی‌دهند پای آمریکایی‌ها به میهن باز شود و دیگری اینکه همه همدل و هم‌صدا می‌شوند تا راه نفوذ دشمنان قسم‌خورده‌ای چون آمریکا را سد کنند.

وی با ذکر اینکه مشکل اصلی بدخواهان نظام جمهوری اسلامی این است فکر می‌کنند در اغتشاشات اخیر آن‌ها یک عده را تحریک کردند تا به خیابان‌ها بیایند، گفت: اینکه کسی برای اعتراض به وضع موجود به خیابان‌ها می‌آید تقصیر از خود ماست آدرس غلط به مردم ندهیم چراکه همین معترضان دیروز امروز برای دفاع از انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس اضافه کرد: وظیفه نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس فراهم کردن بسترهای لازم جهت شنیدن مشکلات مردم است و تا حد و توانی که یک نماینده دارد برای حل مشکلات مردم تلاش کند.

انتقاد از طولانی شدن زمان بهره برداری از پروژه های عمرانی در کشور

پزشکیان بابیان اینکه نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس هر هفته جلساتی برای پیگیری مشکلات مردم تشکیل می‌دهند و گاهاً از وزرای دولت برای پاسخگویی به نمایندگان در این جلسات دعوت به عمل می‌آید البته انصافاً پیگیری‌های نمایندگان نسبت به گذشته مطلوب و زمان پاسخگویی وزرا به نمایندگان بهتر از قبل شده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: وضعیت و میزان منابع مالی دولت دوازدهم در مقایسه با زمان‌هایی که تحریم نبودیم بسیار محدود است ولی باید گفت که نباید بی‌انصاف باشیم زمانی که نفت بشکه‌ای بیش از ۱۱۰ دلار بود و اکنون به نفت به ۵۰ دلار کاهش می‌یابد خدمات دولت نسبت به آن زمان بسیار بهتر بوده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نمایندگان خانه ملت زمانی که در مجلس حضور دارند باید تمامی فکر و ذکرشان مشکلات کشور باشد، گفت: اساسی‌ترین مشکل ما در کشور، زمانی که نماینده‌ای در مجلس حضور دارد هم و غم خود را برای پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه می‌گذارد و زمانی هم که در انتخابات شرکت کرده برای گرفتن رأی اعتماد مردم مجبور است تا به هر خواسته‌ای تن دهد این‌ها مشکلات جامعه بیشتر می‌کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تأکید کرد: شرایط در انتخابات ریاست جمهوری نیز همین‌طور است و امکان ندارد تمامی وعده‌هایی که نمایندگان و یا حتی رئیس‌جمهور می‌دهد به‌آسانی آنچه که فکرش را می‌کنیم عملی شوند ولی باید توجه داشت که با منابع محدود دولت، خواسته‌های نامحدود را در جامعه ایجاد کرده‌ایم.

پزشکیان با ابراز گلایه از اینکه چرا باید پروژه‌های عمرانی ما به بیست سال طول بکشد تا به سرانجام برسد، گفت: علت اینکه پروژه‌های عمرانی در کشور ده‌ها سال طول می‌کشد این است که منابع محدود بودجه را حیف و میل می‌شود و درست برای پروژه‌ها تقسیم نمی‌شود اگر بودجه به‌صورت استانی تقسیم می‌شد بیش از این می‌توانستیم نتیجه بگیریم.