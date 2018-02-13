به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد عبدالعزیز قطان سفیر عربستان در قاهره اعلام کرد: تلاش برای ترویج بین المللی کردن اماکن مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره تلاشی پَست و خطرناک است که نشان دهنده دنباله روی برخی کشورها از ایران است.

وی مدعی شد: ایران از ترویج این طرح های خبیث و شکست خورده دست برنداشته است. این رفتارها نشان دهنده سقوط اخلاقی و ورشکستگی کسانی است که در راستای بین المللی کردن مکه و مدینه حرکت می کنند و به مثابه افتادن آنها در آغوش نظام ایران و ترویج افکار شیطانی اش است.

سفیر عربستان در قاهره ادعا کرد: روزی فرا خواهد رسید که همه کسانی که پشت سر ایران حرکت می کنند پشیمان شوند و آن زمان پشیمانی سودی ندارد.

وی افزود: همه از تلاش های عربستان در خدمت به میهمانان خانه خدا آگاه هستند! متخصصان، تجربه عربستان در اداره حج تمتع و عمره و پذیرایی از میهمانان خانه خدا را منحصر به فرد می دانند!