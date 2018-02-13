به گزارش خبرنگار مهر، حسن یحیوی عصر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به لحاظ اینکه در بخش خاروانا زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران وجود دارد، با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پتروشیمی در بخش خاروانای شهرستان ورزقان احداث می‌شود که با ایجاد این واحد پتروشیمی شاهد توسعه شهرستان و استان خواهیم بود.

فرماندار شهرستان ورزقان افزود: امسال سدهای آق‌بلاغ و سیه کلان ورزقان‌ با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مورد بهره‌برداری قرار گرفت که ظرفیت آبگیری این سدها ۴ میلیون مترمکعب خواهد بود و می‌تواند در تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی و رونق‌بخش کشاورزی در روستای آق‌بلاغ و سیه کلان مؤثر واقع شود.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل سد حاجی لار از نظر تأمین منابع آبی نور امیدی برای مردم شهرستان ورزقان خواهد بود، ادامه داد: سد حاجی لار ظرفیت آبگیری ۶۵ میلیون مترمکعبی دارد و با تکمیل شدن این سد بخش عمده‌ای از مشکل تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان ورزقان حل می‌شود.

یحیوی از توسعه بخش‌های معدن مس سونگون ورزقان با دستور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: ایجاد کارخانه ذوب و صنایع پایین‌دستی مس در شهرستان ورزقان از جمله موارد مورد تأکید معاون اول رئیس‌جمهور در راستای توسعه بخش‌های معدن مس سونگون است.

فرماندار شهرستان ورزقان با اشاره به اینکه در جهت تأمین آب شرب ۲۰ روستای ورزقان خط انتقال و یا منبع آب احداث‌شده است، تصریح کرد: علاوه بر این طرح مطالعات آب‌رسانی به ۶۵ روستای شهرستان ورزقان نیز شروع‌شده است.

وی در ادامه سخنان خود به آماده بودن زیرساخت‌ها جهت جذب سرمایه‌گذاران بومی و خارجی در ورزقان نیز اشاره کرد و گفت: دولت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران برخی مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌هایی در نظر گرفته و از همین جهت از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ورزقان دعوت می‌کنم و در کنار تمامی مشوق‌ها مسئولان شهرستان ورزقان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران مصمم هستند.

یحیوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شهرستان ورزقان به‌عنوان یکی از محورهای گردشگری تبریز ۲۰۱۸ در جهت میزبانی از گردشگران این‌رویداد بین‌المللی چه اقدامات و زمینه‌هایی فراهم کرده است؟ گفت: شهرستان ورزقان علاوه بر معدنی بوده به شهرستان قلعه‌های باستانی نیز معروف است و در کنار این‌ها مناطق بکر و گردشگری و تاریخی بسیاری دارد که دیدن آن‌ها برای هر بیننده‌ای خالی از لطف نخواهد بود.

فرماندار شهرستان ورزقان در پایان همچنین از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق گردشگری و دیدنی این شهرستان خبر داد، خاطرنشان کرد: البته سرمایه‌گذار بخش خصوصی توانسته در مدت کم حدالامکان زیرساخت‌های اولیه لازم را در مناطق گردشگری ورزقان تأمین کند از این‌رو واقع‌شدن بخشی از جنگل‌های ارسباران در شهرستان ورزقان و وجود روستاهای گردشگری و تاریخی بر جذابیت‌های این شهرستان می‌افزاید.