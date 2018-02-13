افراد بی بصیرت دستاوردهای انقلاب اسلامی را نمی بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با پرسنل نیروی انتظامی استان اصفهان که در محل دفتر امام جمعه اصفهان برگزار شد، با اشاره به خدمات نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون اظهار کرد: بعضی از مردم دستاوردهای مختلف نظام اسلامی را مشاهده میکنند، اما باز هم میگویند انقلاب برای ما چه کرده است، این افراد بصیرت ندارند و باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مشکلات، پیشرفتهای انجام شده را ببینند.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تا کنون شرایط مختلفی وجود داشته است؛ ۸ سال جنگ تحمیلی، تحریم، ضررهای وارده از سوی دشمن، اما با همه این مشکلات، پیشرفتهای زیادی در بخشهای مختلف از جمله جاده، پزشکی، صنعت برق و … حاصل شده و از نظر رفاهی شاهد تحولاتی هستیم، اما در کنار این پیشرفتها بیتدبیری وجود داشته که از جمله آن میتوان به میزان بهره بانکی اشاره کرد.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان بابیان اینکه فرد بیبصیرت شعار نه اسلام، نه قرآن جانم فدای ایران را سر میدهد، گفت: در طرحی که شهرداری اصفهان به مناسبت دهه فجر در خیابانها نصب کرده است، روی طرح گل لاله که نماد شهید است، نوشته شده «برای ایران»، این نشان دهنده بیبصیرتی است، هیچ شهیدی، برای ایران و سرزمین نجنگیده است، شهدا به دستور خدا و برای خدا شهید شدند.
وی با اشاره به اصول انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ۳ اصل قانون اساسی، ولایت فقیه و کفرستیزی را برای ما به ارمغان آورد؛ قانون اساسی بر اساس اسلام تدوین شد و به فرموده امام راحل که اعلم علمای زمان خود بود، خلاف اسلام در آن وجود ندارد، همچنین رهبر انقلاب اسلامی باید عالم به اسلام، عادل، مدیر و مدبّر باشد.
طباطبایی نژاد اضافه کرد: هر کس این ۳ اصل را قبول دارد انقلابی است، هر کس به این اصول شک دارد غیرانقلابی است و هر کس این اصول را قبول ندارد ضدانقلاب است.
وی بابیان اینکه مسئله بصیرت، مسئلهای نیست که تنها با کتاب خواندن و آشنایی با تحلیلهای سیاسی حاصل شود، گفت: بصیرت با علم نظری ایجاد نمیشود بلکه نیاز به یک علم عملی دارد، ممکن است خیلیها دکتر و یا مجتهد باشند، اما بصیرت نداشته باشند و اما یک فرد کمسواد میتواند بصیر باشد. او میداند که نباید زیر بار آمریکا رفت چرا امام حسین(علیه السلام) زیر بار دشمن و ظلم نرفت.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه انسان بیتقوا و کافر میتواند با مطالعه، علم بیاموزد، خاطرنشان کرد: بصیرت نوری است که خداوند در قلب هر کس که قابلیت داشته باشد، قرار میدهد؛ در قرآن کریم آمده است «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا» ای کسانی که ایمان آوردهاید اگر تقوا داشته باشید خداوند قدرت و نوری به شما میدهد (فرقان) که حق و باطل را بشناسید.
وی گفت: خیلی از افراد در کنار پیامبر اکرم و ائمه(علیهم السلام) و یا امام و رهبری بودند و صحبتهای آن بزرگواران را میشنیدند، اما به دلیل نداشتن بصیرت، برداشت آنها از این سخنان یکسان نبود، خداوند در قرآن کریم میفرماید ما قلب بعضیها را مهر زدیم در جای دیگر میفرماید برخی از انسانها کر و کور و لالاند با اینکه چشم و گوش و زبان بدنشان سالم است، این نشان میدهد که انسان چشم و گوش دیگری به غیر از گوش و چشم بدن دارد به همین دلیل آنها حقیقت را درک نمیکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان بابیان اینکه بصیرت فقط در مسائل سیاسی نیست و ابعاد مختلفی دارد، گفت: فرد با بصیرت، اهل نماز و ارتباط با خدا است، بصیرت با ارتباط با خدا به دست می آید؛ امکان ندارد فردی اهل نماز نباشد و به درستی مسیر سعادت را طی کند.
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