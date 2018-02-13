  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

آلودگی هوای پلدختر به ۷۰ برابر حد مجاز رسید

آلودگی هوای پلدختر به ۷۰ برابر حد مجاز رسید

پلدختر- فرماندار پلدختر میزان آلودگی هوای این شهرستان را ۷۰ برابر حد مجاز اعلام کرد.

نعمت‌الله دستیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای شهرستان پلدختر اظهار داشت: در حال حاضر میزان آلودگی هوای این شهرستان به دلیل گردوغبار به ۷۰ برابر حدمجاز رسیده است.

وی از تعطیلی نوبت عصر مدارس مقاطع مختلف شهرستان پلدختر و همچنین دانشگاه‌های این شهرستان به دلیل آلودگی هوا خبر داد و گفت: همچنین در حاضر نیروهای ستاد بحران شهرستان پلدختر در آماده‌باش کامل قرارگرفته‌اند.

همچنین محیط‌زیست لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای استان لرستان در حال حاضر در مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ و ساعت ۱۵:۳۰ در شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۵۰ برابر حد مجاز، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۳۰ برابر حد مجاز و شهرستان‌های دوره چگنی، خرم‌آباد و الشتر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱.۵ برابر حد مجاز و شهرستان‌های دورود، بروجرد و ازنا و الیگودرز در شرایط سالم قرار دارند.

کد مطلب 4227050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها