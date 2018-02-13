آلودگی هوای پلدختر به ۷۰ برابر حد مجاز رسید

نعمتالله دستیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای شهرستان پلدختر اظهار داشت: در حال حاضر میزان آلودگی هوای این شهرستان به دلیل گردوغبار به ۷۰ برابر حدمجاز رسیده است.
وی از تعطیلی نوبت عصر مدارس مقاطع مختلف شهرستان پلدختر و همچنین دانشگاههای این شهرستان به دلیل آلودگی هوا خبر داد و گفت: همچنین در حاضر نیروهای ستاد بحران شهرستان پلدختر در آمادهباش کامل قرارگرفتهاند.
همچنین محیطزیست لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای استان لرستان در حال حاضر در مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ و ساعت ۱۵:۳۰ در شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۵۰ برابر حد مجاز، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۳۰ برابر حد مجاز و شهرستانهای دوره چگنی، خرمآباد و الشتر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و ۱.۵ برابر حد مجاز و شهرستانهای دورود، بروجرد و ازنا و الیگودرز در شرایط سالم قرار دارند.
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