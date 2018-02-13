ظرفیت تصفیه خانه شهر زنجان به ۴۱۰ هزار نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ در جلسه اعضای شورای اسلامی استان، با بیان اینکه جهت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی، سال گذشته قراردادهایی جمعاً به ارزش ۵۶۶ میلیارد تومان در شهر زنجان منعقد شد، اظهار کرد: اقداماتی به منظور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه همه شهرهای استان صورت گرفته است تا بتوان با تقویت حضور بخش خصوصی در تمام نقاط شهری استان، به توسعه مورد نظر دست یافت.

مدیرکل دفتر فنی، ترافیک و حمل و نقل استانداری زنجان، با بیان اینکه برای رشد و توسعه شهرهای استان، باید از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت درآمدزایی استفاده شود، گفت: هر یک از شهرهای استان، دارای استعدادی در زمینه‌های مختلف است که می‌توان با انجام اقداماتی و بر اساس ماهیت شهرها، در جهت توسعه و درآمدزایی گام برداشت.

نیازی با بیان اینکه عضویت در شورای اسلامی استان، فرصت مناسبی است که باید حداکثر استفاده از آن به عمل آید، افزود: موضوعاتی در شهرستان‌ها وجود دارد که اعضای شورای اسلامی استان می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات و به ویژه تفاهم نامه‌های موجود، به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که در سطح ملی و شوراهای عالی کشور، این برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها مطرح و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در افق برنامه ۱۴۰۴، مقرر شده که یک مرکز معاینه فنی خودرو در شهرستان ابهر تأسیس شود، خاطر نشان کرد: به همه شهرداری‌های استان، توصیه شده است که مدیریت مراکز معاینه فنی از طریق فراخوان، به بخش خصوصی واگذار شود تا از وجود هر گونه شائبه در این راستا، جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر فنی، ترافیک و حمل و نقل استانداری زنجان، با اشاره به اینکه از مجموع ۲۱ شهر استان، قرارداد طرح جامع تفصیلی ۸ شهر طی سال‌های اخیر، تعیین تکلیف و ابلاغ شده است، گفت: طرح جامع تفصیلی ۵ شهر استان نیز موانعی دارد که در حال پیگیری و تصویب است و برای اولین بار در استان، جهت نقشه برداری طرح تفصیلی شهرهای کرسف و نوربهار، از پهباد و عکسبرداری هوایی استفاده شد. همچنین طرح تفصیلی جامع شهر زنجان نیز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که سال آینده به اتمام می‌رسد.

نیازی به تشکیل تیم ارزیابی شهرداری‌های استان اشاره کرد و یادآور شد: این تیم، بازوی شوراهای اسلامی شهرهاست که هدف آن، بازرسی از شهرداری‌ها و یادآوری برخی نکات ضروری است که مورد استقبال شهرداری‌های شهرهای استان نیز قرار گرفته است.

وی به ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه‌های آب و فاضلاب شهرها اشاره کرد و گفت: ۳ طرح احداث تصفیه خانه آب شهری با ۱۱۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری، در حال پیگیری برای عقد قرارداد با بخش خصوصی است که با این اقدام، ظرفیت تصفیه خانه شهر زنجان از ۱۲۵ هزار نفر به ۴۱۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. همچنین تکمیل تصفیه خانه شهر ابهر نیز با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه شبکه آب‌رسانی این شهر، در حال اقدام است.

نیازی به دو خطه کردن راه‌آهن زنجان-تهران اشاره کرد و گفت: این پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد که می‌توان این موضوع را توسط شورای اسلامی استان و از طریق شورای عالی شهرسازی پیگیری نمود.