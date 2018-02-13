اقدامات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی در خصوص تداوم روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق ادامه دارد و سطح کیفی آنها مطلوب است.

وی افزود: تعداد متخصصان در شهر سرپل ذهاب افزوده شده و در شهرستان ثلاث باباجانی که متخصص وجود نداشت، درحال حاضر هفته ای چند مرتبه متخصص زنان و کودکان برای ویزیت حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای پزشکانی که در این مناطق به ارائه خدمت می پردازند، امتیازاتی درنظر گرفته اند، گفت: درحال حاضر کمبود پزشک عمومی درحال رفع شدن است، گرچه از استان های دیگر هم کمک می گیریم، اما در این فاصله تعداد 4 نیروی ثابت پزشک عمومی نیز در مناطق زلزله زده اضافه شده است.

قدیمی با اشاره به اینکه کار ساخت خانه های بهداشت و مراکز سلامت ادامه دارد، گفت: در حوزه بهداشت تمام مراکز بهداشتی و درمانی پزشک عمومی دارند و کلیه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می شود و تمام واحدهای تخریب شده، خدمات شان را در کانکس ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا زمان فرا رسیدن فصل گرما، کار تعمیرات و مقاوم سازی بیمارستان ها، تعمیر و ساخت خانه های بهداشت و مراکز جامع سلامت و همچنین اسکان مردم به اتمام رسیده یا پیشرفت خوبی کرده باشد، تا مردم در اوج گرمای هوا دچار مشکل نشوند.

همچنین با بیان اینکه اپیدمی یا بیماری خاصی در مناطق زلزله زده شیوع پیدا نکرده است، خاطرنشان کرد: طبیعی است که با برودت هوا بیماری هایی نظیر سرماخوردگی در همه جای کشور شیوع بیشتری خواهد داشت، در مناطق آسیب دیده نیز با توجه به اینکه شرایط زندگی در کانکس سخت تر است، پیش بینی می شد که تعداد بیماری سرماخوردگی افزایش داشته باشد، اما باید گفت، تاکنون اپیدمی در این مناطق رخ نداده است و هیچگونه سرمازدگی مشاهده نشده است.

قدیمی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای بیماری هایی که در فصل گرما ممکن است شیوع پیدا کند، در جلسات فرابخشی و جلسات مدیریت بحران استان، با سایر نهادها و دستگاه ها، برنامه هایی را پیگیری می کند تا بتوانند آمادگی کامل را در این راستا داشته باشند. کاری که در آینده نزدیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد داشت، به کنترل بروز بیماری های واگیر فصل گرما کمک می کند.

وی درخصوص فوت سه کودک در مناطق زلزله زده کرمانشاه ادامه داد: یک مورد از سه مورد فوت کودک در مناطق زلزله زده، دارای بیماری زمینه ای بود و دو مورد دیگر نیز براثر غفلت در رساندن به مراکز درمانی و خانه بهداشت بوده، وگرنه در تمام مناطق زلزله زده خدمات بهداشتی و درمانی مهیا است.

قدیمی با بیان اینکه تمامی مراکز درمانی آماده پذیرش مردم زلزله زده هستند و خدمات بهداشتی و درمانی، پزشک و متخصص برای آنها در دسترس است، گفت: بیمارانی که به مرکز استان ارجاع داده می شوند نیز بلافاصله پذیرش می شوند و درحال حاضر مشکل اساسی مردم اسکان است.