«هملت و دن کیشوت» در تئاترشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هملت و دن کیشوت» به کارگردانی تاجبخش فناییان و تهیه‌کنندگی حجت سید علیخانی از ششم اسفند ماه در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

«هملت و دن کیشوت» نوشته زورایر خالاپیان است که آندرانیک خچومیان این نمایشنامه را ترجمه و تاجبخش فناییان متن را برای اجرا بازنویسی کرده است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «هملت از فرط ترس و اندوه، دیوانه شده! حالا هم‌ دیوانه دیگری پیدا کرده که شهسواریست! این شهسوار عجیب دستیار یا مهتر دیوانه‌تری نیز به همراه دارد! یکی از آنها در پی انواع قربانیان است تا از آن‌ها حمایت کند، دیگری از پی او روان است و منتظر است تا سرورش جزیره یا کشوری را تسخیر کند و به او بدهد! قضیه اصلا جدی نیست!!»

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: حسین فنائیان، طراح صحنه: منوچهر شجاع، طراح لباس: منیره ملکی، آهنگساز: سعید ذهنی، ترانه سرا: سپیده ذهنی، طراح حرکت: منصوره علی مددی، طراح گریم: ماریا حاجیها، طراح پوستر، بروشور و مواد تبلیغی: مهدی دوائی، عکاس: سیامک زمردی مطلق، مشاور رسانه: مریم نراقی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی، منشی صحنه: مژگان قربانی، مدیر صحنه: حمیدرضا صفوی برنا، مدیر تولید: هادی بادپا.