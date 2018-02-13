به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مردم شهید پرور نصف جهان پیکر مطهر ۳۰ شهید گمنام روز شنبه ۲۸ بهمنماه در استان اصفهان تشییع میشود.
پیکرهای این شهدای گمنام که در عملیاتهایی مانند کربلای ۴، رمضان، خیبر، مجنون، تک دشمن فاو، والفجر ۸، کربلای ۴ ام الرصاص، رمضان شرق بصره حضور داشتند قرار است در ۱۵ نقطه استان اصفهان به خاک سپرده شود.
میانگین سنی این شهدا از ۱۸ تا ۳۸ بوده است.
دانشگاه فرهنگیان اصفهان، دانشکده فنی مهاجر اصفهان، پالایشگاه نفت و شهرهای نائین، کوشک، حسنآباد، اژیه، افوس، قهدریجان، مسکن مهر فولادشهر، ونک، کمه، صنایع زرین خودرو وابسته به صنایع دفاع زرینشهر و گروه پدافند هوایی شهید مجید عسگری میزبان پیکر مطهر این ۳۰ شهید خواهد بود.
گفتنی است، مراسم استقبال از ۳۰ شهید گمنام دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس استان اصفهان واقع در ابتدای خیابان علامه امینی که فاز نخست آن در هفتههای گذشته افتتاح شد، انجام شود.
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