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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

فرماندار شاهرود:

مردم از بی عدالتی در توزیع و تفاوت قیمت‌ کالاها گلایه‌مند هستند

مردم از بی عدالتی در توزیع و تفاوت قیمت‌ کالاها گلایه‌مند هستند

شاهرود - فرماندار شاهرود علت نارضایتی مردم از کالای شب عید را بی عدالتی و تفاوت قیمت‌ها دانست و گفت: وظیفه مسئولان تأمین رضایت مردم است و کالاها باید ارزان و عادلانه توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان بابیان اینکه مسئولان برای توزیع عادلانه و ارزان کالاهای شب عید به ویژه در روستاها باید تلاش کنند، ابراز داشت: برای تحقق عدالت، اولویت در توزیع خدمات با مناطق روستایی در نظر گرفته می شود و ما به عنوان اعضاء ستاد تنظیم بازار شهرستان، وظیفه خدمت‌رسانی به همه مناطق را بر عهده‌داریم.

وی بابیان اینکه امسال سهم درنظرگرفته شده برای شاهرود و میامی، شامل ۲۹۶ تن پرتقال و ۹۶ تن سیب است، افزود: تاکنون ۱۵۰ تن پرتقال و ۵۱ تن سیب به سردخانه‌های شهرستان منتقل‌شده و این روند تا تکمیل سهمیه امسال ادامه خواهد داشت.

فرماندار شاهرود همچنین ضمن تشکر از مردم شهرستان برای حضور پرشور و بی سابقه در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، ابراز داشت: حداقل وظیفه ما در برابر این ملت همیشه در صحنه خدمت قدر شناسانه و برقراری عدالت محسوب می‌شود بنابراین همان طور که در انتخابات رأی همه مردم یکسان است، خدمات ارائه‌شده به آن‌ها نیز باید یکسان باشد.

رئیس اداره تعاون روستایی شاهرود نیز در این جلسه از میزان سهمیه میوه امسال خبر داد و ابراز داشت: میزان سهمیه پرتقال در سال گذشته، ۳۵۰ تن و سهمیه سیب ۱۲۰ تن بوده است.

علیرضا حسین پور به روند دریافت میوه امسال نیز اشاره و تصریح کرد: باوجود کاهش سهم شهرستان طی سال جاری، طبق پیش‌بینی‌ها دچار کمبود نیستیم، لذا لازم به ذکر است که در صورت کمبود نیز همچون سال گذشته در صورت تقاضا، امکان دریافت میزان لازم راداریم.

کد مطلب 4227067

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