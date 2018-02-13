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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

قائم مقام وزیر بهداشت؛

جامعه پزشکی اجازه سوءاستفاده به زیاده طلبان را نمی دهد

جامعه پزشکی اجازه سوءاستفاده به زیاده طلبان را نمی دهد

قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی حق دارد از برخی مشکلات گله مند باشد، گفت: جامعه پزشکی اجازه استفاده نادرست از شهرت خودش را به زیاده طلبان نمی دهد.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: از نظر ما جامعه پزشکی حق دارد از برخی مشکلات و کمبودها گله مند باشد، خصوصا پزشکان تمام وقت و بدون مطب که با تعرفه دولتی در مناطق دوره افتاده و بیمارستان های شلوغ کشور خدمت می کنند و انتظار دارند، پرداخت های آنان دچار تاخیر نشود و همچنین بعضی مصوبات که برای آنها ایجاد مشکل می کند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: جامعه پزشکی که با تلاش فراوان تمام نیازهای درمانی کشور ۸۰ میلیونی را رفع کرده و در حال حاضر نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور وجود ندارد و در شرایط سخت کشور، جنگ و ناملایمات اقتصادی، تحریم های ناجوانمردانه و تاخیرهای ۱۴ تا ۱۶ ماهه در پرداخت مطالبات، همواره در کنار مردم ایستاده است، هرگز نمی توان تصور کرد بخواهد نیازهای درمانی مردم را معطل نگه دارد.

حریرچی ادامه داد: در واقع جامعه پزشکی هرگز اجازه استفاده نادرست از شهرت خودش را به زیاده طلبان نخواهد داد و مشکلات خودش را با گفتگو و از طریق مراجع قانونی همچون سازمان نظام پزشکی، حل می کند.

کد مطلب 4227073
حبیب احسنی پور

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