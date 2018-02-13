جامعه پزشکی اجازه سوءاستفاده به زیاده طلبان را نمی دهد

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: از نظر ما جامعه پزشکی حق دارد از برخی مشکلات و کمبودها گله مند باشد، خصوصا پزشکان تمام وقت و بدون مطب که با تعرفه دولتی در مناطق دوره افتاده و بیمارستان های شلوغ کشور خدمت می کنند و انتظار دارند، پرداخت های آنان دچار تاخیر نشود و همچنین بعضی مصوبات که برای آنها ایجاد مشکل می کند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: جامعه پزشکی که با تلاش فراوان تمام نیازهای درمانی کشور ۸۰ میلیونی را رفع کرده و در حال حاضر نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور وجود ندارد و در شرایط سخت کشور، جنگ و ناملایمات اقتصادی، تحریم های ناجوانمردانه و تاخیرهای ۱۴ تا ۱۶ ماهه در پرداخت مطالبات، همواره در کنار مردم ایستاده است، هرگز نمی توان تصور کرد بخواهد نیازهای درمانی مردم را معطل نگه دارد.

حریرچی ادامه داد: در واقع جامعه پزشکی هرگز اجازه استفاده نادرست از شهرت خودش را به زیاده طلبان نخواهد داد و مشکلات خودش را با گفتگو و از طریق مراجع قانونی همچون سازمان نظام پزشکی، حل می کند.