آمار رشد و رونق مسکن را قبول ندارم/خریداران مسکن دست نگه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شوکتی در حاشیه اجلاس کانون سراسری انبوهسازان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه اگر وضعیت چند ماه گذشته بخش مسکن به خصوص نیمه دوم را بررسی کنیم، متوجه میشویم که یک شوک به بازار داده شده است، گفت: جهش قیمت مسکن در چند ماه گذشته حبابگونه و کاذب بوده است و هنوز هم در این شرایط قرار داریم.
وی ادامه داد: این اقدام یک اقدام سوداگرانه بود به شکلی که باعث شد قیمتها به شکل حبابگونه حتی ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، بنابراین این قیمتها، قیمتهای واقعی نیستند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن در سال آینده سیر نزولی خواهد داشت، گفت: بنده پیشبینی میکنم با توجه به اینکه مردم قدرت خرید ندارند قیمت مسکن ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، پس اگر متقاضیان خرید مسکن فوریتی برای خرید ندارند دست نگهدارند.
شوکتی با اشاره به اینکه یکسری آمارهای غلط از سوی برخی مبنی بر رشد رونق خرید و فروش مسکن را قبول ندارم، گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که خرید و فروش مسکن رونق نداشته است، اما اگر بخواهیم مقایسهای با وضعیت خرید و فروش دهه ۸۰ داشته باشیم قطعاً باید گفت در حال حاضر عرضه و تقاضا درست نیست و همین باعث شده است که قیمتها به شکل کاذب افزایش یابد.
وی تأکید کرد: مصرفکننده واقعی وقتی میخواهد اقدام به خرید مسکن کند متوجه رشد ۴۰ درصدی قیمت میشود و قطعاً دست به خرید نخواهد زد، پس اگر متقاضیان که فوریتی برای خرید ندارند از خرید مسکن خودداری کنند قیمتها کاهش خواهد یافت.
کارشناس بازار مسکن در خصوص اینکه گفته میشود دلیل افزایش قیمت مسکن در این روزها به خاطر رشد مصالح ساختمانی و دیگر نهادههای تشکیلدهنده مسکن بوده است، گفت: اگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و یا سایر نهادهها مثل هزینههای انشعاب آب و برق و صدور پروانههای ساختمانی بر قیمت مسکن بخواهد تأثیر بگذارد این تأثیر باید از یک سال دیگر آغاز شود، متأسفانه برخی سازندگان صد درصد سود خالص را دنبال میکند در حالی که سود باید در حد ۳۰ درصد باشد.
شوکتی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت مسکن در این چند ماهه افزایش یافته است؟ گفت: سوداگری و سفتهبازی باعث افزایش قیمت مسکن در این روزها شده و اگر دولت با دادن تسهیلات تا ۸۰ درصد قیمت مسکن اقدام کند بخش مسکن از این وضعیت خارج خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وجود ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه بیشتر به خاطر ساختوساز صورت گرفته توسط بانکها، مؤسسات و شرکتها بوده است.
به گفته شوکتی در منطقه یک تهران ۳۰ هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد پس اینکه گفته میشود با اخذ مالیات این واحدها وارد بازار میشوند این اقدام در درازمدت موفق نخواهد بود و منطقی نیست.
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