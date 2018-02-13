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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ایرانشهر:

حادثه رانندگی در محور ایرانشهر به خاش ۶ مجروح بر جای گذاشت

حادثه رانندگی در محور ایرانشهر به خاش ۶ مجروح بر جای گذاشت

ایرانشهر - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: حادثه رانندگی در مسیر ایرانشهر به خاش، ۶ مجروح برجای گذاشت.

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در محور ایرانشهر به نیکشهر با یکدیگر ۶ نفر از سرنشینان این خودروها مجروح شدند.

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر افزود: بلافاصله پس از این حادثه که در محدوده «پل آهنی» و در کیلومتر ۱۸ محور ایرانشهر به خاش به وقوع پیوست،۳  دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از این خودورها حامل اتباع غیرمجاز بیگانه بود، ادامه داد: همه مجروحین این حادثه بلافاصله توسط ۳ دستگاه آمبولانس به بیمارستان «خاتم الانبیاء» شهرستان ایرانشهر منتقل شدند.

ناصح خاطر نشان کرد: علت این حادثه توسط پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان در حال بررسی است.

کد مطلب 4227075

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