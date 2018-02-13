به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در امان، مراسم جشن ملی و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در شامگاه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در هتل رؤیال امان برگزار کرد.

در این مراسم، شماری از مقامات برجسته اردنی از جمله مشاور نخست وزیر و رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار، اعضای مجالس سنا و نمایندگان، اعضای دار الافتای ارتش عربی اردن، رؤسای اتاق های بازرگانی و صنایع امان و اردن و همچنین اعضای مجلس ملی فلسطین، سفرا، کارداران، وابستگان نظامی، رؤسای نمایندگی های بین المللی مقیم اردن، شخصیت های سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، اقتصادی، احزاب و رؤسای سندیکاهای صنوف و ایرانیان مقیم اردن حضور داشتند.

مجتبی فردوسی پور، سفیر کشورمان در این مراسم طی سخنانی به زبان عربی و انگلیسی، ضمن تشریح دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مردم سالاری، حقوق شهروندی، هنری، علمی، فناوری های نوین، اقتصاد ایران را با رتبه ۱۸ بین المللی مهمترین اقتصاد منطقه با ویژگی های برتر جذب سرمایه‌گذاری خواند.

سفیر کشورمان همچنین ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه ای و بین المللی و اشاره به برجام و تاکید بر جمیع حقوق حقه ایران بر پایه توافق به عمل آمده، نقش محوری کشورمان در مبارزه علیه تروریسم تکفیری و دولتی صهیونیست در منطقه غرب آسیا را ستود و بر ضرورت همکاری های منطقه ای و حل و فصل بحران های جاری منطقه ای از طریق گفتگو تاکید کرد.

فردوسی پور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو جانبه، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای بهره گیری از ظرفیت های مشترک در راستای تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد.

همچنین در انتهای این مراسم از ترجمه عربی کتاب دیپلماسی چند جانبه، تالیف محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و سید محمد کاظم سجاد پور، رئیس مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه رو نمایی شد، که مورد توجه شخصیت های سیاسی و دانشگاهی و به ویژه سفرا قرار گرفت.

در بخش ورودی سالن مراسم، میز فرهنگی با توزیع نرم افزار و کتاب و بروشورهای معرفی ایران از جمله جاذبه های گردشگری و همچنین میز مجزایی از بهترین صنایع دستی ایران و فرش‌های نفیس زربافت منقش به تصویر داستان های اسطوره های ایران باستان، تدارک دیده شده بود که توجه مدعوین را به هنر و جاذبه های گردشگری ایران جذب می کرد.