پرداخت ۱۴هزارمیلیارد ریال تسهیلات رونق تولید طی۲سال اخیر در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سعیدفرخی اظهار داشت: از ابتدای طرح ایجاد رونق تولید در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط(سال۹۵) تاکنون مبلغ ۱۴ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال به یک هزار و ۹۲۵ واحد تولیدی کوچک و متوسط استان مرکزی در قالب تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی با دارا بودن ۳ هزار واحد صنعتی قطب چهارم صنعت کشور و قطب دوم صنایع مادر به شمار می‌رود، ادامه داد: هفت هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال به یک هزار و ۶۶ واحد تولیدی در سال ۹۵ و شش هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال به ۸۵۹ واحد تولیدی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون پرداخت شده است.

فرخی گفت: در این راستا استان مرکزی پس از اصفهان و تهران رتبه سوم کشور در ارزیابی عملکرد طرح رونق تولید را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی با برگزاری ۲۰۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان، مسائل و مشکلات یک هزار و ۹۸۵ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: مجموع مصوبات این جلسات دو هزار و ۶۶۹ مصوبه است که از این میزان بیش از ۵۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده و مابقی در دست اقدام است.

فرخی گفت: همچنین ۷۷ واحد تولیدی استان مرکزی که مشکلات آنها در استان قابل حل نبوده، به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن وتجارت معرفی شده است.

وی در ادامه میزان صادرات غیر نفتی استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون را بیش از ۸۰۰ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در پایان سال ۹۵ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران با ۷.۴ درصد کمترین نرخ بیکاری را در کشور داشته است، اظهار کرد: طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان مرکزی رتبه دوم مساعد بودن فضای کسب و کار را در سطح کشور دارا می‌باشد.