نیروهای سوری آماده عملیات گسترده در غوطه شرقی دمشق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مراسلون، نیروهای تحت فرماندهی سهیل حسن فرمانده معروف به ببر آماده عملیات نظامی در غوطه شرقی دمشق می شوند.

منابع سوری اعلام کردند: نیروهای تحت فرماندهی ببر آماده شروع عملیات در غوطه شرقی دمشق ضد تروریستهای جبهه النصره و دیگر گروههای مسلح می شوند.

نیروهای ببر تحت فرماندهی سهیل الحسن از گروههای زبده ارتش سوریه هستند که نقش بسزایی در عملیات حلب ودیرالزور و دیگر مناطق سوریه داشته اند و در هر نبردی وارد شده اند پیروز خارج شده اند.

بر اساس این گزارش؛ پیشروی نیروهای ارتش سوریه از سه محور در غوطه شرقی دمشق خواهد بود؛ محور ساختمان استانداری در حومه دمشق، محور الرحبه و محور اداره مرکبات.

شایان ذکر است که غوطه شرقی دمشق یکی از مناطقی است که هنوز میان ارتش سوریه و تروریستها در آن درگیری در جریان است. اهمیت این منطقه به خاطر قرار داشتن آن در مجاورت دمشق و حملات خمپاره ای وراکتی تروریستها به مناطق مسکونی دمشق از این منطقه است.

مساحت اجمالی غوطه شرقی دمشق ۳۱۵ کیلومتر مربع است که ارتش سوریه ۲۰۹ کیلومتر از آن را به دنبال عملیات نظامی گسترده طی سالیان قبل آزاد کرد است و گروههای مسلح ۱۰۶ کیلومتر را در چارچوب منطقه کاهش تنش در کنترل خود دارند.

این مساحت اندک؛ از سوی گروههای مسلح و تروریستی تقسیم شده به طوری که جیش الاسلام بر ۴۲ درصد تسلط دارد و شهر دوما نیز در کنترل جیش الاسلام است و این جیش الاسلام بر جبهه شرقی و مساحت گسترده ای از منطقه المرج مسلط است.

پس از آن جبهه النصره ۲۷ درصد را تحت کنترل خود دارد و مهمترین مناطق آن عربین، جوبر، حزه، حوش الاشعری است. فیلق الرحمن بر ۲۵ درصد مسلط است اما به دلیل همپیمانی با جبهه النصره نمی توان میان مناطق این دو گروه، جدایی قائل شد زیرا هم همپیمان هستند و هم از نظر ایدئولوژی یکی هستند. احرار الشام نیز بر ۶ درصد مسلط است که شامل شهر حرستا و برخی مساحت اندک پراکنده در داخل غوطه شرقی است.