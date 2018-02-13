برندسازی کرمانشاه گامی موثر در راستای جذب گردشگر است

آرش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت پله برقی های شهر کرمانشاه اظهار داشت: پله برقی دو پل عابر پیاده در میدان آزادی و روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی را داریم، متأسفانه تکنولوژی این کار قدیمی است و بعد از راه اندازی، پس از یک ماه دوباره مشکل پیدا میکند و لذا در حال خرید پله های جدیدی هستیم.

رضایی در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده از فعالین بخش اقتصادی اخذ می‌شود و درصدی از این مالیات، سهم شهرداریها و دهیاریها است. با توجه به شرایط خاصی که در سال ۹۶ وجود داشت این بخش نسبت به سال ۹۵ کاهش پیدا کرد.

شهردار کرمانشاه در ادامه با اشاره به موضوع برندسازی کرمانشاه افزود: شهرداری کرمانشاه یک سال پیش مسیری را در رابطه با بحث سرمایه‌گذاری مشارکت ها به عنوان منابع جدید درآمدی در پیش گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما آینده را برای منابع درآمدی ساخت و ساز نمی‌بینیم و اساساً اینکه منابع درآمد در واقع در مقابل واگذاری یک حقوق مردم به دست می آید که مقرون به صرفه نیست در مراحل جذب مشارکت و سرمایه گذاری یک سری روش ها وجود دارد که یکی برندسازی برای شهر است که بهانه ای را ایجاد می کنند برای برگزاری همایش ها و جشن ها و مراسماتی که باعث جذب گردشگر شود.