  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۳۰

سفير جديد آمريكا در سوئيس:

برخي انتقادها به رئيس جمهور آمريكا وارد است

برخي انتقادها به رئيس جمهور آمريكا وارد است

سفير جديد آمريكا در سوئيس در گفتگو با روزنامه سوئيسي" برنر سايتونگ" اظهار داشت : مردم جهان نمي توانند موافق تمامي سياستهاي دولت آمريكا باشند .

به گزارش خبرگزاري مهر، " پاملا پيتزر ويل فورد " سفير جديد آمريكا در سوئيس دراين گفتگو افزود : نبايد انتظار داشت كه تمام مردم جهان با سياستهاي دولت آمريكا موافق باشند ، زيرا اين امر غير ممكن بوده و به هيچ وجه صحيح نيست .
سفير آمريكا در سوئيس در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به اينكه انتقادهاي زيادي عليه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا مطرح مي شود ، تصريح كرد : برخي انتقادها به رئيس جمهور آمريكا وارد است ، علاوه بر اين بايد به تمامي عقايد احترام گذاشت .

کد مطلب 42271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها