ساخت انواع جدیدی از پروب های درون رگی ام. آر. آی توسط متخصصان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمد زاده فارغ التحصیل دکتری پرتوپزشکی با اشاره به افزایش آمار مرگ و میر ناشی از سکته های قلبی و مغزی گفت : شناسایی اجزای پلاک های درون رگی می تواند به پزشکان معالج در تعیین روش ، نوع و زمان درمان کمک موثری کند. همچنین انتظار می رود با جایگذاری پروب های تصویربرداری جدید روی کاتترهای درمانی در آینده نزدیک انجام درمان های رفع گرفتگی عروق با کمک ام . آر. ای و با عارضه کمتر امکان پذیر شود .

وی افزود : در این طرح برای استفاده از قابلیت های روش تصویربرداری ام . آر . آی در شناسایی نوع پلاک ها، 5 نوع پروب درون رگی مختلف با توانایی های ویژه ساخته شده است به گونه ای که پروب های جدید می توانند با قرار گرفتن در داخل رگ های کرونر قلب، میزان وضوح بافتی را در تصاویر عروق افزایش دهند .

وی اضافه کرد: هم اکنون سیستم های ام . آر . آی برای تصویربرداری از عروق داخلی بدن از کویل های سطحی استفاده می کنند که این کویل ها به علت قرار گرفتن در سطح بدن و دور شدن از محل ضایعه، تمایز بافتی مطلوبی در تصاویر ایجاد نمی کنند .

محمد زاده میزان افزایش کنتراست بافتی توسط پروب های ساخته شده در این طرح را 50 درصد تا 22 برابر بیش از نمونه های خارجی موجود ذکر کرد و گفت : این پروب ها از طریق کاتتر آنژیوگرافی به محل گرفتگی ( آتروما) هدایت و تصویربرداری از رگ توسط آنها طی 10 تا 15 دقیقه انجام می شود .

وی افزود : انسداد رگ های کرونر قلب به دو شکل تدریجی و ناگهانی رخ می دهند، در نوع تدریجی، بیمار با گذشت زمان با علائم گرفتگی مواجه می شود ولی درگرفتگی های ناگهانی که خطرناک هستند، پارگی سطح پلاک باعث تشکیل ناگهانی لخته، بسته شدن شریان و سکته قلبی می شود.

این محقق گفت : با استفاده از پروب های درون رگی ام . آر . آی و تصویربرداری از رگ های کسانی که در معرض چربی خون بالا با دیگر عوامل مستعد کننده گرفتگی قرار دارند از بروز گرفتگی، فرآیند رشد و عمران و همچنین ساختار پلاک (آتروما) اطلاعات لازم به دست می آید و با استفاده از این اطلاعات میزان خطر پارگی زود هنگام سطح پلاک، زمان و نوع درمان عارضه تعیین می شود.

بر اساس این گزارش ، تصویربرداری از این پروب ها در نمونه های حیوانی موفقیت آمیز بوده و در صورت همکاری سازمان ها و مراکز مرتبط با این سیستم می توان برای ثبت بین المللی پروب های جدید و کاربرد آنها در تصویربرداری از عروق انسان استفاده کرد.

در حال حاضر در دنیا استفاده از پروب های درون رگی برای تصویربرداری از عروق در مرحله تحقیقات قرار داشته و فناوری ساخت آنها در اختیار کشورهای پیشرفته است.