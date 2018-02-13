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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۹

عصر امروز؛

امیر عبداللهیان با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفتگو کرد

امیر عبداللهیان با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفتگو کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4227105

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