امیر عبداللهیان با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ با رئیس حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.
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