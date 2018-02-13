صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ملکی عصر امروز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس اظهار داشت: ۵۶ هزار میلیارد ریال در طول ۴ سال گذشته در منطقه آزاد تجاری ارس سرمایه گذاری داخلی صورت گرفته است.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: حدود ۴ هزار میلیارد ریال نیز سرمایه گذاری خارجی در طول ۴ سال گذشته در سازمان منطقه آزاد ارس انجام شده است.

ملکی بابیان اینکه ۱۴۰ هکتار مساحت گلخانه های منطقه آزاد ارس است، افزود: تا پایان سال گذشته ۴۱ شرکت فعال در منطقه آزاد ارس مشغول به کار بوده اند که عمده رویکرد آنها کشاورزی گلخانه ای بوده است.

بازسازی تمامی مساجد و امام زاده ها در محدوده منطقه آزاد ارس

وی اضافه کرد: میزان صادرات حاصل از تولید منطقه به خارج از کشور، از سال ۹۲ تا سال گذشته حدود ۱۸۵ میلیون دلار بوده که این عدد ابتدای سال جاری تا به امروز به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده است.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر اینکه ۶۶۳۳۴ میلیارد ریال مجموع درآمدهای سازمان منطقه آزاد در طی سه سال بوده است، گفت: همچنین ۹۰ میلیارد ریال در حوزه آموزش و پرورش در طول ۴ سال در ارس اعتبار صرف شده است.

ملکی با ذکر اینکه ۵۳ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری در منطقه آزاد ارس اجرا شده است، ابراز داشت: ارس رتبه اول استان آذربایجان شرقی در توسعه و تکمیل فیبر نوری است و در راستای بهره مندی مردم و گردشگران اینترنت نسل چهار را در منطقه ارتقا داده است.

وی از بازسازی تمامی مساجد و امام زاده ها در محدوده منطقه آزاد ارس خبر داد و خاطرنشان کرد: در طی سه سال گذشته برای اجرای طرح های گردشگری، محوطه سازی و مرمت آثار تاریخی ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده ایم.