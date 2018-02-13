به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب‌باغی عصر امروز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس با اشاره به اینکه اولین‌بار در سال ۵۰ یک روسیه‌ای مرا مدیر کرد اظهار داشت: همگان باید بر ایجاد اشتغال اهتمام ورزند و مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند.

مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس با ذکر اینکه امروز کشور ما تنها به کار نیاز دارد و دیگر جای حرف و شعار نیست، افزود: باید برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: تمامی مدیرانی که در این منطقه تاکنون کار کرده اند زحمت خود را کشیده اند و آنهایی که می گویند در ارس کاری نشده کجایند؟ این حرف ها کمال بی انصافی است.

عرب‌باغی با تاکید بر اینکه تلاش کردیم موانع و مشکلات و چالش های پیش روی سرمایه گذاران در منطقه آزاد تجاری ارس کاهش یابد، ادامه داد: اگر بخواهیم به تعریف واقعی مناطق آزاد برسیم باید مدیران کلان این مناطق اصلاح در قوانین و نحوه اداره مناطق آزاد و اصلاح آیین نامه ها و شیوه نامه ها را در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس بیان کرد: از زحمات تمامی همکاران از جمله آقای ترکان، مدیران منطقه آزاد ارس و معاونین و مدیران ستادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در طول دوران مدیریت در منطقه آزاد ارس تشکر می کنم

وی با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته در مناطق آزاد تجاری دروغی بزرگ است، گفت: ۴۶ سال خدمت کردم و کسی نتوانست مرا عوض کند، روزی که مناطق آزاد ارس را زیر نظر وزارت اقتصاد بردند استعفاء دادم چراکه نمی‌خواستم به‌خاطر آب خوردنم از وزیر اجازه بگیرم.

عرب‌باغی خطاب به نماینده مردم جلفا در مجلس، گفت: وقتی من آمدم اینجا زیرساختی نبود، شما می‌گویید فرودگاه کو!؟ با کدام پول!؟ شبی که در تلویزیون گفتید منطقه آزاد ارس، منطقه قاچاق شده است از همه‌چیز بریدم! درب خروج دست گمرک است، آقای حسن‌نژاد آمار قاچاق‌های گرفته شده را اعلام کنید.