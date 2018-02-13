شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سر انجام پس از چند هفته بلاتکلیفی جواب استعلام های شجاع پوریان آمد و وی جایگزین صالحی امیری در معاونت اجتماعی شد. درحکم شجاع پوریان آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر ولی الله شجاع پوریان

با عنایت به تخصص، تعهد، تجارب و سایر شایستگی های جناب عالی شما را به عنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب می کنم. با صداقت و لیاقتی که از شما سراغ می رود، رجاء واثق دارم که همه توانایی های خود را برای انجام وظایف محوله و خدمت موثر به شهروندان عزیز به کار خواهید گرفت.

مسلما دست یابی به شهری اسلامی، انسانی، پایدار و هوشمند و در یک کلام شهری برای زندگی بهتر و شکوفایی بیشتر استعدادهای یکایک شهروندان، مستلزم درک و بینشی ژرف، رویکرد و برنامه ای نو، عزم و مشارکت جمعی و راس آن ها توکلی و توفیق الهی است که باید سرلوحه اقدامات و تلاش های جناب عالی و همکارانتان قرار گیرد.

انتظار می رود" مجموعه سیاست ها و فعالیت های حوزه تحت تصدی خود را براساس اسناد فرادست و معاونان و مدیران تحت نظر شهردار و همفکری و همراهی مجموعه بزرگ و ارزشمند مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری برای اجرای آن ها تمام توان خود را جهت تحقق افزایش امید، جلب مشارکت شهروندان و شکوفایی شهر تهران به کار گیرید.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیق جناب عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری، پیشرفت و آبادانی تهران و تامین آسایش و آرامش شهروندان عزیز مسالت دارم.