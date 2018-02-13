  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

فرماندار شهرستان گچساران:

انتقال پیکر زائران گچسارانی به استان/حال یکی از مصدومان وخیم است

انتقال پیکر زائران گچسارانی به استان/حال یکی از مصدومان وخیم است

گچساران - فرماندار شهرستان گچساران گفت: پیکر جان باختگان سانحه واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی در خراسان جنوبی از صبح امروز از طبس به کهگیلویه وبویراحمد در حال انتقال است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی حادثه واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی ۹ نفر از زائران جان باختند.

وی بیان داشت: ۳۴ نفر از مصدومان این سانحه نیز در بیمارستانهای طبس، فردوس و بیرجند بستری هستند.

رحیمی با بیان اینکه ۱۱ نفر از مصدومان این حادثه نیز به صورت سرپایی مداوا شده و امروز ترخیص خواهند شد، گفت: از این تعداد پنج نفر از مصدومان بیمارستان فردوس، چهار مصدوم در بیمارستان بیرجند و دو مصدوم در بیمارستان طبس امروز ترخیص می شوند.

وی افزود: متاسفانه حال یکی از مصدومان این حادثه وخیم است و این زائر فلج اندام  شده و سطح هوشیاری پایینی دارد.

رحیمی با بیان اینکه این زائر در بخش آی سی یو در بیمارستان بیرجند بستری است، اظهار داشت: سه نفر دیگر از مصدومان این سانحه نیز در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری هستند که احتمال قطع پای  یکی از مصدومان وجود دارد.

وی تصریح کرد: ۱۸ نفر از مصدوان این حادثه در بیمارستان بیرجند، شش نفر در بیمارستان طبس و ۱۰نفر نیز در بیمارستان شهید چمران فردوس بستری هستند و حال این مصدومان مساعد است.

کد مطلب 4227122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها