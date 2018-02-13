انتقال پیکر زائران گچسارانی به استان/حال یکی از مصدومان وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی حادثه واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی ۹ نفر از زائران جان باختند.

وی بیان داشت: ۳۴ نفر از مصدومان این سانحه نیز در بیمارستانهای طبس، فردوس و بیرجند بستری هستند.

رحیمی با بیان اینکه ۱۱ نفر از مصدومان این حادثه نیز به صورت سرپایی مداوا شده و امروز ترخیص خواهند شد، گفت: از این تعداد پنج نفر از مصدومان بیمارستان فردوس، چهار مصدوم در بیمارستان بیرجند و دو مصدوم در بیمارستان طبس امروز ترخیص می شوند.

وی افزود: متاسفانه حال یکی از مصدومان این حادثه وخیم است و این زائر فلج اندام شده و سطح هوشیاری پایینی دارد.

رحیمی با بیان اینکه این زائر در بخش آی سی یو در بیمارستان بیرجند بستری است، اظهار داشت: سه نفر دیگر از مصدومان این سانحه نیز در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری هستند که احتمال قطع پای یکی از مصدومان وجود دارد.

وی تصریح کرد: ۱۸ نفر از مصدوان این حادثه در بیمارستان بیرجند، شش نفر در بیمارستان طبس و ۱۰نفر نیز در بیمارستان شهید چمران فردوس بستری هستند و حال این مصدومان مساعد است.