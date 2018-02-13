پلیس از کشف بسته مشکوک در محوطه پارلمان انگلیس خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودِی، پلیس انگلیس از وقوع یک حادثه در محوطه پارلمان این کشور خبر داد.

پلیس اعلام کرد که در حال تحقیق در این باره است.

شاهدان عینی حضور تعداد زیادی از نیروهای پلیس در محوطه پارلمان این کشور را مورد تأئید قرار داده اند.

پلیس اعلام کرد که پیش از بررسی موضوع نمی تواند گزارش دقیقی درباره این رویداد ارائه نماید.

لحظاتی پیش یکی از سخنگویان پلیس انگلیس اعلام کرد که تا پایان تحقیقات در این باره پارلمان این کشور به حالت تعطیل در می آید.

به گزارش دِیلی میل، پلیس در حال بررسی بسته مشکوکی در محوطه پارلمان انگلیس است.