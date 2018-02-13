به گزارش خبرنگار مهر، نشستی پیرامون برگزاری جشنواره «دا» نکوداشت مقام شامخ مادر با حضور نمایندگان اداره کل ورزش وجوانان استان، رئیس هیات بومی محلی استان، مدیران ادارات، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپل ذهاب و بخشدار سرپل ذهاب در این شهرستان برگزار شد.

بهرام بهروش ریاست هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمانشاه اظهار داشت: در جشنواره «دا» بیش از ۵۰۰ نفر گردشگر ایرانگردی، ۲۸۰ نفر عکاس و خبرنگار از سراسر کشور میهمان این جشنواره خواهند بود.

جشنواره «دا» در دوم اسفند ماه ۹۶ در شهرستان سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.