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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

با حضور بیش از ۵۰۰ گردشگر؛

جشنواره «دا» دوم اسفند ماه در سرپلذهاب برگزار می‌شود

جشنواره «دا» دوم اسفند ماه در سرپلذهاب برگزار می‌شود

کرمانشاه- جشنواره «دا» با حضور بیش از ۵۰۰ گردشگر ایرانگردی، دوم اسفند ماه در شهرستان سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی پیرامون برگزاری جشنواره «دا» نکوداشت مقام شامخ مادر با حضور نمایندگان اداره کل ورزش وجوانان استان، رئیس هیات بومی محلی استان، مدیران ادارات، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپل ذهاب و بخشدار سرپل ذهاب در این شهرستان برگزار شد.

بهرام بهروش ریاست هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمانشاه اظهار داشت: در جشنواره «دا» بیش از ۵۰۰ نفر گردشگر ایرانگردی، ۲۸۰ نفر عکاس و خبرنگار از سراسر کشور میهمان این جشنواره خواهند بود.

جشنواره «دا» در دوم اسفند ماه ۹۶ در شهرستان سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4227132

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