تمدید بازداشت «عهد التمیمی» تا ۲۰ اسفند آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی تصمیم به تمدید بازداشت عهد التمیمی دختر فلسطینی گرفت.

بر اساس این گزارش؛ جلسه رسیدگی به پرونده عهد التمیمی دختر ۱۷ ساله فلسطینی پشت درهای بسته های برگزار شد و دادگاه صهیونیست، خبرنگاران را از جلسه محاکمه بیرون کرد.

دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی زمان بازداشت « عهد التمیمی» دختر نوجوان فلسطینی را تا ۱۱ مارس آینده (۲۰ اسفند ) تمدید کرد.

شایان ذکر است که عهد التمیمی ۱۷ ساله در دسامبر گذشته بعد از انتشار ویدیویی که طی آن دو نظامی اسرائیلی را از خانه اش در روستای «نبی صالح» در کرانه باختری دور می کند، بازداشت شده است.

دادستانی نظامی رژیم اشغالگر قدس ۱۲ اتهام مختلف به عهد التمیمی وارد کرده است که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است.

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل انتقادهای گسترده ای از اسرائیل به خاطر بازداشت و نحوه رفتار با عهد التمیمی داشته است، اتحادیه اروپا نیز نسبت به بازداشت افراد زیر ۱۸ سال از جمله عهد التمیمی به وسیله اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.