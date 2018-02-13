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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۳

کمیته تحقیقات سقوط هواپیمای روسی ارزیابی اولیه خود را اعلام کرد

کمیته تحقیقات سقوط هواپیمای روسی ارزیابی اولیه خود را اعلام کرد

کمیته تحقیقات سقوط هواپیمای روسی «آنتونوف AN-۱۴۸» اولین ارزیابی خود درباره علت این حادثه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کمیته تحقیقات سقوط هواپیمای روسی «آنتونوف AN-۱۴۸» لحظاتی پیش اولین ارزیابی خود درباره علت حادثه مذکور را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این کمیته، سقوط هواپیمای روسی احتمالاً به دلیل نقص در سیستم نشانگر سرعت آن بوده که به خاطر سرمای بیش از حد هوا به وقوع پیوسته بود.

این کمیته ارزیابی خود را بر مبنای رمزگشائی از دستگاه ضبط کننده اطلاعات پرواز اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، یک هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین دو روز گذشته در منطقه مسکو این کشور سقوط کرد. این هواپیما در مجموع ۷۱ سرنشین داشته که شامل ۶۵ مسافر و ۶ خدمه پرواز می شد.

کد مطلب 4227150

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