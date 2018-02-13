به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک عصر امروز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس، اظهار کرد: مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس ثمرات بسیاری در دوران مدیریت خود برجای گذاشت و استعفای وی را بعد از اینکه رسانه‌ای شد قبول کردم وگرنه قرار نبود راهمان از همدیگر جدا شود.

وی با اشاره به اینکه دوره مدیریت عرب‌باغی در منطقه آزاد تجاری ارس خوب و کارآمد بود، افزود: همچنین مدیرعامل جدید منطقه آزاد تجاری ارس چندین سال سابقه مدیریتی دارند و قطعا در منطقه آزاد ارس حضور خواهند داشت و تلاش گسترده‌ای برای توسعه منطقه ارس می کشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مهم‌ترین سرمایه مناطق آزاد را فعالان اقتصادی آن‌عنوان کرد، ادامه داد: باید گفت سرمایه اصلی مناطق آزاد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هستند و آنچه که باید در مناطق آزاد انجام شود فعالیت ها را ساماندهی کند و آن هم امنیت برای فعالیت سالم و صالح فراهم کند.

بانک با عنوان اینکه باید همه ارکان مورد نیاز برای فعالیت سرمایه‌گذار فراهم شود، گفت: ما به قوانین مجلس احترام می‌گذاریم و اجرای قانونی که بد باشد هم وظیفه ماست، تصمیم قوه مقننه برای سرمایه‌گذاران خطرساز نیست و ما آن را امنیت‌زدا نمی‌دانیم.

مشاور رئیس جمهور ابراز داشت: باید پنجره واحد خدماتی در منطقه آزاد ارس اجرا شود و به عنوان الگو معرفی گردد تا بروکراسی گسترده دور ریخته شود

وی بابیان اینکه ما می‌توانیم به بازارهای ترکیه و روسیه رسوخ پیدا کنیم و تحقق این هدف مسلتزم پیگیری و زحمت است، تصریح کرد: باید مناطق آزاد ما برند شوند و مزیت‌های آن توسط دبیرخانه به دنیا معرفی گردد.

کشورمان به روابط بین المللی در سایه استقلال و امنیت نیاز دارد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اینکه کشور به روابط بین المللی در سایه استقلال و امنیت نیاز دارد، گفت: ما به هر قانونی در کشور احترام می گذاریم و وظیفه همه است که به قانون احترام بگذاریم.

بانک خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر مجلس درباره مناطق آزاد و وزارت اقتصاد به هیچ عنوان خطرساز و دردسر آفرین نیست تمام تلاش خود را برای اجرای کامل قوانین و مقررات مناطق آزاد به کار خواهیم برد.

وی بر لزوم پیاده سازی فعالیت های جدید در کشور که هنوز اجرایی نشده را باید در مناطق آزاد تجاری تاکید کرد و گفت: اگر این موضوع پیاده سازی شود می توان آن را به همه مناطق آزاد و بعد در کل کشور تعمیم داد، این پنجره می تواند زیربنای همه فعالیت ها باشد.

مشاور رئیس جمهور در ادامه از مدیرعامل جدید ارس خواست تا پنجره واحد خدماتی واحد و دفتر یکپارچه فعالیتها در این منطقه راه اندازی کند و افزود: همه فعالیت های مربوط به فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری از طریق این پنجره در کمترین زمان ممکن انجام شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه هر یک از مناطق آزاد باید به یک برند ایرانی و بین المللی تبدیل شود و از معاونین خود در دبیرخانه شورا می خواهم برای رسیدن مناطق آزاد به یک برند واحد و اصولی تلاش کنند، بیان کرد: برای رشد به تضارب افکار نیاز داریم.