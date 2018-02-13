روستاییان سمنان برای مقابله با آنفولانزای پرندگان آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر سه‌شنبه در کارگروه امنیت غذایی سمنان به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه هیچ نشانه ای از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکنون در شهرستان مشاهده نشده اما برای پیشگیری باز هم دوره‌های آموزشی در این حوزه برگزار شده است، تاکید داشت: بهره‌برداران بخش‌های وابسته با دام و طیور روستاهای سمنان در دوره آموزشی مقابله با این بیماری حضور یافتند.

وی بابیان اینکه این دوره آموزشی با همراهی دامپزشکی سمنان صورت گرفت، افزود: آموزش یکی از راه‌های مقابله با تهدیداتی مانند آنفولانزای پرندگان در مقوله امنیت غذایی و پرورش دام و طیور است.

فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه پیشگیری می‌تواند در دو حوزه یعنی جلوگیری از زیان مادی و همچنین در کاهش ریسک‌پذیری منابع غذایی مهم تلقی شود، گفت: می‌توان با آموزش برای جامعه هدف از خطرات ناشی از بیماری‌های مشترک بین دام و طیور دوری کرد.

دانایی دیگر بخش سخنان خود را به‌ضرورت اهتمام بیشتر به نظارت بر تولید منابع غذایی در سمنان اختصاص داد و تاکید کرد: بازدیدهای مشترک با حضور اصناف، بهداشت، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ... در واحدهای تولید مواد غذایی فعالیت قابل قبولی دارند اما باید ارتباط بین دستگاهی را تقویت کرد.

وی افزود: کنترل و تشدید نظارت بر جابجایی دام و طیور زنده و یا گوشت و فرآورده دامی و همچنین ذبح یکی دیگر از تاکید کارگروه سلامت و امنیت غذایی سمنان به دستگاه‌های نظارتی است که با تجهیز سردخانه و کشتارگاه‌های سمنان خوشبختانه این امر به یک‌روند منظم بدل شده و باید ادامه داشته باشد.