امکانات خوبی در اختیار استان ها قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فدایی عصر سه شنبه در نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با شوراها، تشکل های مردمی و احزاب، نخبگان و کارآفرینان اظهار داشت: کرمان همیشه جزء استان هایی است که به دنبال روش های نوین برای توسعه بوده و در این دولت در استان کرمان روش های نوینی را در راستای توسعه دنبال می کنیم.

وی افزود: یکی از این روش های نوین تقویت توان مدیریت و برنامه ریزی واحدهای خصوصی در توسعه مناطق استان کرمان تحت عنوان معین های اقتصادی خصوصی توسعه است.

فدایی با اشاره به اینکه استان کرمان به هشت منطقه اقتصادی تقسیم شده است، گفت: واحدهای اقتصادی خصوصی بزرگی معین این مناطق شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان تصریح کرد: امیدواریم با این برنامه ریزی بتوانیم در مسیر پیشبرد توسعه و حل مشکلات مردم استان کرمان به خوبی گام برداریم و موفق شویم.

وی با اشاره به اینکه دولت فعلی امکانات و منابع بسیار خوبی را در اختیار استان ها گذاشته است، اظهار کرد: متاسفانه در عمل و اجرا تناقض وجود دارد و با وجود این تناقص ها توسعه پیشرفت نمی کند و آهسته حرکت خواهد کرد.