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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

حاشیه های دیدار پایانی فینال لیگ برتر بسکتبال؛

تشویق تراکتورسازی درسالن بسکتبال/حضور مدیران شهری و رئیس فدراسیون

تشویق تراکتورسازی درسالن بسکتبال/حضور مدیران شهری و رئیس فدراسیون

تبریز- دیدار پایانی فینال لیگ برتر بسکتبال در تبریز درحال برگزاری است که این بازی جذاب و تماشایی حاشیه های جالبی درپی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال بین دو تیم مهرام تهران و شهرداری تبریز ازساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در سالن توانای تبریز آغاز شد.

سالن توانای تبریز از یک ساعت مانده به آغاز بازی پر از تماشاگر شد و ظرفیت آن تکمیل شد.

هواداران حاضر در سالن به شدت تیم شهرداری تبریز و بازیکنان این تیم را تشویق کردند.

در فواصل کوارترها هواداران تبریزی حاضر در ورزشگاه تیم تراکتورسازی را نیز تشویق می کردند.

کاپ ‌های قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ برتر بسکتبال کشور در سالن قرار داده شده تا به تیم ‌های اول و دوم اهدا شود.

بیش از سه هزار نفر از طرفداران تیم شهرداری تبریز از نزدیک نظاره گر این بازی هستند.

حضور مدیران شهری و اعضای شورای شهر تبریز در سالن نیز از نکات جالب دیگر این بازی است.

رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان نیز امروز در سالن توانا حضور دارد تا کاپ قهرمانی را به تیم پیروز این بازی بدهد.

بازی پنجم قهرمان‌ لیگ برتر بسکتبال کشور را مشخص خواهد کرد و هر تیمی که امروز به پیروزی دست یابد، قهرمان لیگ برتر بسکتبال کشور در سال ۹۶ می شود.

کد مطلب 4227168

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