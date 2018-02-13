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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

ستادکل ارتش ترکیه:

۱۴۳۹ تروریست در عملیات «شاخه زیتون» در سوریه کشته شده‌اند

۱۴۳۹ تروریست در عملیات «شاخه زیتون» در سوریه کشته شده‌اند

ستادکل ارتش ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی، اعلام کرد که هزار و ۴۳۹ تروریست را کشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل ارتش ترکیه امروز سه شنبه و در ۲۵مین روز از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات این کشور موسوم به شاخه زیتون در عفرین، هزار و ۴۳۹ تروریست را کشته است.

در بیانیه صادره از سوی ستادکل ارتش ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در این خصوص آمده است که با احتساب ۷۰ تَن از عناصر تروریستی که روز گذشته از پای درآمدند، در ادامه عملیات شاخه زیتون مواضع گروه های تروریستی در قالب پناهگاه، انبار اسلحه و سنگر دفاعی نیز منهدم شده است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4227169

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