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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱:۴۴

محققان هشدار می دهند؛

شب کاری با افزایش خطر ابتلا به دیابت همراه است

شب کاری با افزایش خطر ابتلا به دیابت همراه است

محققان هشدار می دهند افرادی که شیفت شب کار می کنند در معرض ریسک بالا ابتلا به دیابت نوع۲، که پیش فاکتور بیماری های قلبی است قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات گوناگون نشان داده اند که شیفت های کاری شبانه غالبا منجر به عدم تعادل در سیستم بدن شده که نهایتاً منجر به مشکلات سلامت می شود.

اگرچه برخی افراد در شیفت های شبانه احساس آرامش دارند اما سلامت بدن متحمل تغییرات زیادی در ساعت بدن و سبک زندگی می شود.

دیابت نوع۲ یک مشکل مزمن است که بر طریقه فرآوری قند خون در بدن تاثیر می گذارد.

مطالعه محققان دانشگاه کلورادو نشان می دهد افرادی که شیفت های کاری نامنظم یا چرخشی بخصوص در شب دارند ۴۴ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند.

بعلاوه در مقایسه با کارگران روزکار، تمام کارگران شیفتی در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند.

«سین وتر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما به رابطه بین تعداد دفعات شب کاری و ریسک ابتلا به دیابت نوع۲ پی بردیم، بطوریکه هر چقدر افراد تعداد دفعات کار شیفتی شان بیشتر باشد احتمال ابتلا به بیماری در انها بالاتر خواهد بود.»

کد مطلب 4227191

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