ایران، روسیه و کره شمالی به دنبال حمله سایبری به آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان اطلاعات آمریکا با ارائه گزارشی مدعی شد کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی در حال آماده سازی خود برای انجام حملات سایبری به آمریکا و کره جنوبی به منظور جمع آوری اطلاعات محرمانه از این کشورها هستند.

بر اساس این گزارش، دستگاه اطلاعاتی آمریکا مدعی شده که روسیه به همراه ایران و کره شمالی در حال آماده سازی خود برای حمله سایبری به واشنگتن و متحدین آمریکا هستند.

در متن این گزارش که «رابرت کوتز»، رئیس سازمان سیا آن را در نشست سالانه کمیته اطلاعات مجلس سنا آمریکا ارائه داده آمده است: عملیات مخرب و مداوم سایبری علیه آمریکا و متحدین اروپایی ما با استفاده از (ابزار) انتخابات و در جهت زیر سوال بردن دمکراسی ادامه خواهد یافت.

آنگونه که در بخش دیگری از متن این گزارش ادعا شده، تسلیحات ضد ماهواره ای روسیه و چین که هم اکنون بر روی تکمیل آنها کار می شود، طی چند سال آینده به مرحله عملیاتی خواهند رسید.

در آن بخش از گزارش مذکور که به موضوع تهدیدات ایران علیه آمریکا پرداخته شده، آمده است: روسیه، ایران و کره شمالی در حال آزمایش حملات سایبری بیشتر هستند که این موضوع تهدیدات بیشتری را متوجه آمریکا و شرکای این کشور می کند.

در ادامه گزارش آمده است: انتظار داریم روسیه عملیات سایبری مخرب تر و پر رنگ تری (علیه آمریکا) طی سال آینده میلادی انجام دهد و به احتمال زیاد از همین قابلیت ها علیه اوکراین نیز استفاده خواهد کرد.

لازم به ذکر است این کمیته به صورت سالانه و با هدف بررسی تهدیدات امنیتی از سرتاسر جهان علیه آمریکا تشکیل می شود.