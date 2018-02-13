تردد اتوبوس در خوزستان ممنوع شد/ برخورد ۳ کامیون و نشت بنزین

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر محورهای اهواز به سمت ماهشهر، هندیجان، امیدیه و رامشیر وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه شعاع دید در برخی نقاط حتی به پنج متر رسیده است، افزود: همه تیم ها در محورهای مختلف مستقر هستند و در این شرایط آب و هوایی خدمات رسانی نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در محور ماهشهر به هندیجان ابتدا فقط تردد کامیون، تریلر و تانکر را محدود کردیم ولی در حال حاضر خودروهای سبک هم ممنوع شده است.

سرهنگ دولتشاهی بیان کرد: با توجه به کاهش شعاع دید، تردد اتوبوس در همه محورهای استان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردیم.

وی ادامه داد: در محور اهواز به ماهشهر نیز تردد هر نوع کامیون، تریلر و ماشین سنگین ممنوع اعلام شده است. البته شعاع دید در این محور هم کاهش داشته ولی تردد خودروهای سبک را ممنوع نکردیم.

رئیس پلیس راه خوزستان خبر داد: تاکنون تصادفات زیادی داشتیم ولی اکثرا خسارتی هستند؛ امروز حدود ۱۰ فقره تصادف خسارتی و دو فقره تصادف جرحی داشتیم.

وی در پایان گفت: سه تریلر در محور ماهشهر به هندیجان با هم برخورد و بار یکی از این تریلرها که بنزین بوده نشت کرده است؛ همه نیروها در محل حادثه حاضر و در حال تخلیه بنزین هستند.