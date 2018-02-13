اسامی فرد مصدوم و فوت شده ریزش کوه در فشم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم درآبادی شامگاه سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص حادثه ریزش کوه در محور تهران به فشم، گفت: این حادثه عصر امروز رخ داد و یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: این حادثه در محدوده پل حاجی آباد رخ داد و همکاران من در اورژانس در مدت ۲ دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: محمدرضا احمدی ساوشانی 19 ساله در این حادثه مصدوم و به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد.

وی گفت: متاسفانه مهدی حاجی بابایی 19 ساله در محل حادثه فوت شد.