  1. استانها
  2. تهران
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران:

اسامی فرد مصدوم و فوت شده ریزش کوه در فشم اعلام شد

اسامی فرد مصدوم و فوت شده ریزش کوه در فشم اعلام شد

شمیرانات-مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اسامی فرد مصدوم و نیز فرد فوت شده در حادثه ریزش کوه در فشم را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم درآبادی شامگاه سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص حادثه ریزش کوه در محور تهران به فشم، گفت: این حادثه عصر امروز رخ داد و یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: این حادثه در محدوده پل حاجی آباد رخ داد و همکاران من در اورژانس در مدت ۲ دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: محمدرضا احمدی ساوشانی 19 ساله در این حادثه مصدوم و به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد.

وی گفت: متاسفانه مهدی حاجی بابایی 19 ساله در محل حادثه فوت شد.

کد مطلب 4227237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها