فیلیپین قرارداد ۲۳۳ میلیون دلاری خرید بالگرد از کانادا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فیلیپین امروز سه شنبه رسماً در پیامی به شرکت کانادائی «CCC» اعلام کرد که قرارداد خرید ۱۶ فروند بالگرد مدل Bell ۴۱۲ را لغو کرده است.

وزارت دفاع فیلیپین در این پیام اعلام کرد که اقدام کنونی بر اساس دستور صادره از سوی رودریگو دوترته رئیس جمهوری این کشور بوده و لذا توافق ۲۳۳ میلیون دلاری میان فیلیپین و این شرکت کانادائی لغو می شود.

تصمیم امروز فیلیپین در لغو قرارداد مذکور پس از آن صورت گرفت که کانادا درباره استفاده از بالگردهای Bell ۴۱۲ در عملیات های سرکوب و موضوعات حقوق بشری مرتبط با آن ابراز نگرانی کرده بود.